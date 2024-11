Anmäls – efter omdiskuterade matchstraffet

Tyler Benson fick matchstraff under gårdagens match mellan MoDo och Örebro. Nu har forwarden anmälts till disciplinnämnden för en “Checking to the head”.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån. Benson ser frågande ut efter matchstraffet.

Det var vid ställningen 3-2 till Örebro som Tyler Benson satte in en tackling mot Patrik Karlkvist. Stjärnan föll till isen och såg ut att ha ont och domarna valde då också att tilldöma ett matchstraff till MoDo-forwarden.

I det efterföljande powerplayet sköt sedan Örebro tre raka mål och tog ledningen med 6-2. Fem minuter som dödade MoDo:s hopp om att komma tillbaka in i matchen.

Det blev också ett omdiskuterat domslut där även Patrik Karlkvist själv ifrågasatte beslutet att ta en femma för tacklingen. Där forwarden menade att den inte tog i huvudet. Matchen slutade till slut 7-2 till Örebor.

Tyler Benson riskerar avstängning

Men nu har situationsrummet granskat situationen och anmält Tyler Benson för en “Checking to the head”. Disciplinnämnden kommer därmed att kolla på situationen under dagen och besluta om eventuell ytterligare påföljd.

“Benson kommer från sidan och tacklar Karlkvist mot huvudet med en uppåtgående kraft. Sådana tacklingar är hög skaderisk och mycket svåra att skydda sig emot,” skriver situationsrummet i sin anmälan.

Nyförvärvet gjorde sin andra match i klubben och riskerar nu alltså att direkt bli frånvarande med en avstängning.