Tio SHL-spelare som kan byta klubb 2025

Lucas Elvenes, fw, Leksand

Den 25-årige forwarden anslöt till Leksand från HV71 under säsongsinledningen 2022/23 och har med åren vuxit ut till en viktig pjäs i dalalaget. Kontraktet som Lucas Elvenes skrev på med Leksand i samband med flytten sträckte sig fram till våren 2025, vilket innebär att det återstår lite mindre än fyra månader på det nuvarande avtalet.

Elvenes har själv varit öppen med att han lockas av en återkomst till moderklubben Rögle. I efterhand har han emellertid tonat ned sina uttalanden.

– Jag fick frågan lite så här: ”Hade det varit skoj?” Ja, det hade varit skoj. Det är min moderklubb och det hade varit skoj att spela i Rögle, men det är superskoj här. Så det är inget sådant menat med det, berättade han för Falu-Kuriren i början av december.

Samtidigt har Leksands general manager Thomas Johansson varit tydlig med att han gärna vill behålla 25-åringen i Leksand och att parterna har diskussioner kring ett nytt avtal för forwarden.

Fortsättning följer, således.

Marcus Hardegård, b, Luleå

Sedan flytten från Örebro till Luleå har Marcus Hardegård utvecklats till en framträdande back i ligan.

Under förra säsongen cirkulerade uppgifter kring ett eventuellt NHL-intresse för backen, men norrbottningen blev kvar i Luleå. Frågan är hur länge till han blir det? Kontraktet med SHL-klubben löper ut efter den här säsongen och under hösten har backen kopplats samman med en återkomst till Timrå. Enligt Sportbladet kan Hardegård även tänka sig spel i Schweiz, men hemma i Sverige är det Luleå och Timrå som gör upp om Hardegårds signatur inför nästa säsong.

Uppgifter på sociala medier har till och med gjort gällande att Hardegård är klar för spel i Timrå nästa säsong, något han själv dementerat.

– Jag har inte gjort klart med någon klubb. Det blir lätt spekulationer när man har kontraktsår, men folk ska inte tro allt de läser på nätet, sade han till NSD i slutet av november.

Den här säsongen har Hardegård producerat sju poäng (2+5) på 28 matcher för Luleå.

Pontus Näsén, b, MoDo

Efter att ha varit framträdande i Oskarshamn och fått chansen att Tre Kronor-debutera under säsongen 2020/21 valde Pontus Näsén att ta ett kliv nedåt i seriesystemet. Under ett par säsonger i Hockeyallsvenskan med MoDo byggde han upp sig på nytt och var Örnsköldsvikslagets poängbäste back förra säsongen med sina 25 poäng på 51 matcher.

Den här säsongen har Näsén förvisso inte varit lika produktiv, men klubbarna runtom i ligan har så klart ändå koll på 28-åringen. ska Linköping ha erbjudit backen ett bud som ska ge honom runt 200 000 kronor i månadslön, ett bud som är avsevärt högre än det som MoDo i början av december skulle ha presenterat för Näsén.

Expressen rapporterar vidare att Näsén ska vara villig att bli kvar i MoDo om klubben närmar sig Linköping lönemässigt.

Linus Lindström, fw, Skellefteå

Borträknat en kort lånesejour i BIK Karlskoga har centern varit Skellefteå trogen under hela sin karriär.

Mycket tyder på att det kommer att ändras till nästa säsong. Lindström har ett utgående avtal med sin moderklubb och Skellefteå har fyra centrar på kontrakt, då man under säsongens gång säkrat upp både Pär Lindholms och Valter Lindbergs tjänster för de kommande säsongerna. Lindström, å sin sida, har inte kunnat spela på hela säsongen till följd av en långdragen skada samtidigt som han varit öppen med att han någon gång skulle vilja testa på någonting nytt.

Den utmaning ser ut att komma i Jönköping och HV71. Enligt Hockeynews ska Lindström vara i långt gångna förhandlingar med SHL-konkurrenten och enligt Expressen är centern klar för klubben under förutsättning att laget spelar i SHL nästa säsong.

Oscar Engsund, b, HV71

Tidigare under hösten kopplades samman med en flytt tillbaka till Luleå, bara några månader efter att han sajnat ett fyraårskontrakt med HV71.

Någon flytt blev det emellertid inte tillbaka till Norrbotten, utan Engsund har blivit kvar i Jönköping och hjälpt laget att den senaste tiden ta kliv i tabellen. Även om flytten uteblev den här säsongen så betyder dock inte det att den inte kan ske efter säsongen. Enligt Expressen ska Luleå vara intresserade av att plocka tillbaka Engsund även efter säsongen.

Till skillnad från de flesta andra på denna lista har Engsund ett kontrakt över nästa säsong, vilket gör att en flytt först kan möjliggöras om alla parter lyckas hitta en lösning. Det brukar vara lättare sagt än gjort.

Sampo Ranta, fw, MoDo

Sampo Ranta var en ljusglimt i fjolårets MoDo-lag, där han blev intern skyttekung med 17 mål och där han levererade totalt 31 poäng på 50 grundseriematcher under sin debutsäsong i SHL. Den här säsongen har produktionen inte riktigt hållit samma klass, men det har inte hindrat SHL-intressenterna från att flockas kring finländaren som har ett utgående avtal.

I början av december rapporterade Norran att Skellefteå tillsammans med Linköping var intresserade av Ranta, men någon flytt till varesig regerande mästaren eller LHC ser det inte ut att bli. I stället kommer Ranta att lämna MoDo och Örnsköldsvik för spel i SHL-konkurrenten Örebro nästa säsong, rapporterar .

Enligt tidningen ska Ranta och MoDo länge försökt komma överens, men att parterna stod långt ifrån varandra i förhandlingarna då Ranta ska ha begärt en rejäl löneökning för att stanna i MoDo.

Anton Bengtsson, fw, Rögle

Under sina år i Rögle har vuxit ut till en nyckelspelare på SHL-nivå som både blivit landslagsman och lagkapten.

Efter sex säsonger i Ängelholm kan emellertid sejouren i klubben vara över. Bengtsson sitter på ett utgående avtal med klubben och 31-åringen har under säsongens gång kopplats samman med en återkomst till HV71.

Till Helsingborgs Dagblad sade Bengtsson i mitten av december att han inte hade något konkret att ta ställning till från varesig Rögle eller HV71 inför nästa säsong.

Den här säsongen har centern, som just nu går skadad, producerat elva poäng på 28 matcher för Rögle.

Oskar Nilsson, b, Skellefteå

Oskar Nilsson har sedan sin ankomst från Oskarshamn varit en nyckelpjäs på Skellefteås blålinje, där han loggat mycket istid och fått förtroende i powerplay. Samtidigt som hans insatser varit bra i Skellefteå har han de senaste säsongerna inte varit fullt lika övertygade hos västerbottningarna och redan inför den här säsongen cirkulerade uppgifter på att backen skulle vara på väg bort.

Till våren löper avtalet med Skellefteå ut och i nuläget finns inga uppgifter om att parterna för diskussioner kring en fortsättning. Inför denna säsong kopplades han samman med en flytt till Rikard Grönborgs Liiga-lag Tappara och en flytt till Finland skulle säkerligen kunna vara aktuell för backen. Samtidigt har Nilsson tidigare visat att han har en hög högstanivå i SHL och hans namn bör åtminstone övervägas bland sportcheferna runt om i SHL, om löneanspråket är rätt. Samma sak gäller så klart för Skellefteå.

Den här säsongen har Nilsson producerat fyra poäng (2+2) på 27 matcher, vilket är långt under hans normala produktion i Skellefteå som tidigare säsonger legat mellan 18 och 28 poäng.

Michael Lindqvist, fw, Färjestad

Lindqvist är fortsatt en beprövad poängmakare i SHL, men är väl inte riktigt på samma höga nivå som han var före och strax efter sin tid i Nordamerika. Då låg han på runt en poäng per match i SHL, men de senaste två säsongerna har produktion legat kring 30 poäng – vilket så klart fortfarande är en bra notering.

Den här säsongen har Lindqvist fått en varit lite trögare rent poängmässigt för Lindqvist, som i skrivande stund står noterad för tio poäng på 28 matcher.

30-åringen är fortfarande en bra SHL-spelare och i en klubb med mindre offensiv konkurrens (typ alla andra SHL-klubbar, alltså) än Färjestad så finns det nog fortfarande en hel del offensiv att få ut i Lindqvist. Färjestad har redan tio forwards på kontrakt inför säsongen, varav de flesta på offensivt präglade forwards. Kanske vore det en idé för Lindqvist att testa på ett miljöombyte i SHL för att få en större roll, eller trivs han så pass bra i Färjestad att han kan tänka sig en mer tillbakadragen roll även framöver?

Christoffer Forsberg, fw, Malmö

30-åringen har blivit närmast synonym med Malmö.

Efter att ha lånats in från Färjestad under sluttampen av säsongen 2014/15 skrev Forsberg på för klubben samma vår – och har sedan dess varit klubben trogen. Forsberg har blivit en riktig trotjänare i Malmö och har i skrivande stund samlat på sig 501 grundseriematcher i SHL med klubben. Under säsongen kommer han, givet att han håller sig fortsatt skadefri, även passera Jesper Mattsons rekord för flest antal grundseriematcher i SHL för Malmö (519). Frågan är vad som händer efter det?

Forsberg har ett utgående kontrakt med Malmö och har en tämligen tillbakadragen roll i laget, där han snittar strax under 13 minuters istid per match. Det skulle han säkerligen kunna fortsätta göra framöver, men är det en del som talar för att en av Forsberg och Johan Olofsson kan vara på väg mot andra äventyr. Efter tio säsonger i Skåne kanske det är dags för ett miljöombyte för 30-åringen?