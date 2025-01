Skräcken: ”Jag hade jobbigt att andas”

Luleås Markus Nurmi har missat fem matcher i rad i SHL.

Nu berättar den finske forwarden att han kämpat med en obehaglig lunginflammation.

– Det är klart att lite orolig var jag, berättar han för Norrländska Socialdemokraten.

Markus Nurmi. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Under hösten var Markus Nurmi stundtals ett av SHL:s stora utropstecken med storlek och skicklighet, men sedan den 9 januari har han fått sitta vid sidan. För Norrländska Socialdemokraten berättar nu 26-åringen om förkylningen som blev något helt annat i Ängelholm 11 januari.



– Det var lite skrämmande innan jag visste vad det var jag hade. Jag hade jobbigt att andas och bara en kort promenad gjorde att jag blev svettig och det är klart att lite orolig var jag, berättar han för tidningen och fortsätter:

– När jag vaknade upp i Ängelholm så hade jag riktigt hög feber och sedan hängde den kvar under fem, sex dagar innan den började släppa. Jag hade väldigt tuff hosta under tiden också.



Den finske landslagsforwarden åkte till sjukhus för undersökning och röntgen. Där fick han till slut reda på att det handlade om lunginflammation.

Beskedet: ”Snart ska jag nog kunna spela”

Utan forwarden har Luleå tagit åtta poäng och ligger därmed trea i SHL med 37 omgångar spelade. Nu får man troligen förstärkning inför slutspurten. Markus Nurmi har nämligen varit på is i veckan.



– Jag har fortfarande inte helt normal andning när jag anstränger mig. Jag blir bättre och bättre varje dag och snart ska jag nog kunna spela, säger han till NSD.



Den 195 cm långa forwarden har stått för tio mål och nio assist hittills denna första säsong i Sverige.