Så påverkas Skellefteå AIK av Northvolt-beskedet

Batteritillverkaren Northvolt har ansökt om att gå i konkurs.

Detta kom som ett dystert besked för hela Skellefteå, vilket även kommer att påverka Skellefteå AIK.

– Det är klart vi tror att det kommer påverka, men exakt hur mycket kan vi inte bedöma, säger klubbens marknadschef Håkan Billing till Norran.

Skellefteå har slagit sitt publikrekord denna säsongen. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Under gårdagen började uppgifter komma in om att Skellefteåbaserade batteritillverkaren Northvolt kommer ansöka om att gå i konkurs. Idag blev detta ett faktum. Situationen har en stor påverkan på hela Skellefteå. Frågan är nu om det kommer ha en inverkan på Skellefteå AIK också.



– Det är svårt att kommentera när man just fått nyheten, men det är klart vi tror att det kommer påverka, men exakt hur mycket kan vi inte bedöma, säger Skellefteås marknadschef Håkan Billing till Norran.



Billing tror alltså att klubben kommer påverkas av Northvolts konkurs. Marknadschefen går däremot inte in på vilken effekt det kommer ha på SAIK och menar att det kommer ta tid innan man ser vad situationen leder till.

”Förenklar inte”

Skellefteå har under säsongen slagit sitt publikrekord vilket varit positivt för klubben. Billing menar att det betyder väldigt mycket för klubben. Både ekonomiskt men även för Skellefteå i sin helhet. Med detta syftar han på stämningen publiken skapar för laget under sina matcher.



Frågan väcks nu om Northvolts ansökan om konkurs kommer påverka publiktrycket för Skellefteå. Framför allt när SHL-laget nu ska ta sig an Färjestad i den kommande kvartsfinalen av slutspelet.



– Vi har inte hunnit diskutera det ännu, så det har jag inget svar på. Men vi har några möten i dag, så det kommer nog tas upp. Men just nu är det för tidigt att säga. Vi har haft svårt att fylla arenorna i kvartsfinalerna. Northvolts besked förenklar ju inte, men jag vet inte om det blir svårare. De slutsatserna kan vi inte dra i dag, säger Billing.



Det återstår att se hur det går för Skellefteå i kvartsfinalen och hur Northvolts konkurs kommer påverka klubben.