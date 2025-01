Hanssons svar – efter banderollen: ”Lätt att tycka utifrån”

Budskapet ”Avgå Hansson” syntes tydligt på Rögles läktare under lördagen.

Efter 2–3-förlusten mot Luleå svarade sedan tränaren på supportrarnas krav.

– Kan vi bara få ihop detta så står vi på ganska god grund för att hitta något bra framåt, säger han i TV4.

Roger Hansson i TV4. Foto: TV4/skärmdump.

”Ingen skam och skuld? När visionen var guld.

Avgå Hansson”



Detta var budskapet som Rögles supportrar förmedla under lördagens hemmamöte med Luleå. Efter slutsignalen fick tränaren, Roger Hansson sedan ställa sig i TV4 och svara på kravet.



– Det är lätt att tycka utifrån, så är det alltid. Vi som jobbar med detta i vardagen och har facit i det vi håller på med vet också förutsättningarna fullt ut. Sen är jag medveten om att det finns tyckeri och så utifrån, men jag kan bara gå inåt. ”Hur har vi navigerat denna säsongen hittills med upp- och nedgångarna och de personella problem vi haft under perioder och så vidare”. Alltihop bakas ihop till en kaka. Där i känner jag mig ändå ganska trygg. Kan vi bara få ihop detta så står vi på ganska god grund för att hitta något bra framåt, säger han efter 2–3-matchen.



Tränaren har tidigare kritiserat sina stjärnspelare för att inte komma upp i nivå och menade även idag att den mentala pressen på dem var tydlig.



– De som skapar mest i början av matchen är Jesper Pettersson som är back, det är Isac Solberg, det är Max Karlsson, som spelar med axlarna nere och bara spelar. I övrigt är det spelare som normalt sett producerar som har axlarna här uppe. Det blir lite krampaktigt. Jag hoppas att de här två målen vi får på slutet kan hjälpa oss lite framåt med just det, förklarar han.

”Övertygad över att vi har kapitalet till att vända detta”

Trots detta menar han att denna match gav betydligt mer än 1–5-möte med MoDo tidigare i veckan.



– Det är vad det är, men det viktigaste är att vi kan titta på prestationerna… kan vi komma upp såhär och jobba för marginalerna… sen är det en jämn liga, det gäller att få målen vid rätt tillfälle. Idag har vi inte den marginalen med oss, men jag tycker ändå att vi har en prestation som borgar för något framåt, vi är där.



När det gäller pressen på hans egna axlar var det följande som hördes från Hansson i TV4:



– Vi spelar om segrar, det är det vi får energi av. Sen får man försöka sortera i det. jag tyckte inte prestationen i MoDo gav så mycket energi, idag ger den mer. Sen får man i det navigera sig själv också och hitta vägar fram. Jag är övertygad över att vi har kapitalet till att vända detta.