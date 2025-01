Öppnar upp – efter bänkningen: ”Frustrerande”

Under två av sina tre första säsonger var Riley Woods poängkung i MoDo.

2024/25 har han behövt repa sig efter en kortare tid på bänken.

– Jag försöker bara borra ned huvudet och gå till jobbet, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Riley Woods. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Inför denna säsong hade Riley Woods stått för hela 151 poäng på sina 172 första matcher i MoDo-tröjan.



Nu är han spelare som lyft sig efter att Mattias Karlin valt att sätta honom på bänken.



– Det är klart att den här säsongen har gått upp och ner för mig, men så blir det för hockeyspelare emellanåt. Det handlar bara om att jobba hårt och åt rätt håll, komma ut ur svackan och ta det därifrån, berättar han nu för Örnsköldsviks Allehanda.

Från förstaplats till tionde: ”Det är frustrerande”

26-åringen som varit poängkung i MoDo under två av sina tre tidigare säsonger i klubben, står nu på endast 10 (5+5) efter 35 matcher under 2024/25. Detta efter ett mål mot Örebro och en assist mot Linköping. Håller han detta snitt når han 14 poäng innan grundseriens slut.



Just nu är han tia i lagets interna poängliga.



– Det är frustrerande när du inte producerar som du vet att du kan, men då är det bara att jobba hårdare. Och gör du inte poäng får du hitta andra vägar för att hjälpa laget, säger han till ÖA.

– Det är tufft oavsett om du håller med eller inte, men jag försöker göra det med klass och bara borra ned huvudet och gå till jobbet.



En del i det är naturligtvis lagets tunga form som gör att de nu ligger sist i SHL – MEN gapet upp till säker mark är endast fyra poäng.



– Jag har aldrig varit med om något liknande, hur jämnt det är mellan lagen och det kommer att bli slutspelsmatcher resten av serien, säger Woods.