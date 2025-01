Luleås tränare Thomas “Bulan” Berglund är tydlig.

Han köper inte hypen kring “Coach’s challenge”.

– Ibland stirrar man sig blind på NHL så jävla mycket. NHL gör si och NHL gör så, va fan, det finns saker som fungerar bättre här än i NHL, säger han till NSD.

Som så många gånger förr har frågan om Coach’s challenge blivit en het potatis efter att det använts flitigt i JVM. Idén går ut på att tränarna får utmana domslut som lett till mål. Men det kommer med baksidan att man tilldelas en två minuters utvisning om man har fel.

Bland annat använde Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid och hans assisterande Gereon Dahlgren möjligheten att utmana ett mål som Finland gjorde i semifinalen. En utmaning som de fick rätt av domarna i.

Inte minst är frågan på tapeten efter att domaren Mikael Nord pratade om det i TV4 och sa att han var vansinnigt förtjust i det. Något han inte verkar vara ensam kring att tycka i svensk hockey

Nu svarar Luleås tränare Thomas “Bulan” Berglund på Mikael Nords uttalande för NSD, och är inte lika imponerad och förtjust av idén.

– Det är ett spektakel för att få in något extra. Högsta toppen och domarna vill ha in det, men vill de inte döma? Det är därför de är här och därför de har betalt. Då ska vi tränare ha en del av deras kaka i sådana fall. Men jag tycker inte vi ska ta över dömandet, säger “Bulan” och hänvisar till att han har fullt upp med en massa andra grejer i båset under en match.

Berglund konstaterar att han tycker att vissa saker fungerar bättre i SHL. Han anser att man inte ska ändra på regler på grund av att NHL gör det.

– Ibland stirrar man sig blind på NHL så jävla mycket. NHL gör si och NHL gör så, va fan, det finns saker som fungerar bättre här än i NHL och vi måste lita på vårat omdöme, säger han.

Baksidan av att göra en Coach’s challenge anser han är för stor.

– Jag vill inte vara den som chansar och får en utvisning med två minuter kvar och vi leder matcher med 1–0. Fast än jag är 70 procent säker. Vissa saker blir man avstängd i fem matcher för och nästa gång kan samma situation ge noll. Det är ojämn bedömning och samma sak gäller runt målsituationer, säger han till NSD.