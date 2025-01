Inför hoppade hemmaläktare tog Skellefteå sin andra raka seger i SHL.

Rivalmötet med Luleå slutade hela 4–0 efter att man bröt en tung svit i första.

– Jag tycker att vi får dem dit vi vill, säger Jonathan Pudas till TV4.

Jonathan Pudas mot Luleå. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

När Skellefteå klev in i denna viktiga SHL-vecka hade man fem poäng ner till HV71 på kvalplats. Detta efter en tung, tung period där man sjunkit till sistaplatsen i formtabellen – OCH dessutom inte vunnit en förstaperiod sedan 16 januari, då skotten visade 1–11 mot Växjö.



Under torsdagen säkrade de regerande mästarna sin andra raka seger. Denna gång mot rivalerna från Luleå.



– Det börjar likna det riktiga Skellefteå AIK. Jag tycker att vi får dem dit vi vill här i första, säger lagkaptenen Jonathan Pudas till TV4 under mötet och fortsätter:

– Jag tycker inte att vi fått igång vårt passningspel (tidigare) som är vårt största DNA i klubben. Idag ser det mycket bättre ut, men det kommer också från att väljer att värdera lägena, när vi ska spela svårt och när vi ska spela enkelt. Vi får lite mer flyt i grejerna.

Bröt sviten: ”Det var viktigt för oss”

Pudas själv lyfter även själv det viktiga i att göra första målet och få med sig en ledning efter första 20 för första gången sedan det där mötet med Växjö.



– Det är också en del i att vi gör en så bra förstaperiod. Vi får första målet, får energi och får arenan att lyfta. Det har vi inte skämt bort vår hemmapublik med den här säsongen. Det var viktigt för oss, säger han till TV4.



Siffrorna rullade sedan på ordentligt för hemmalaget. Luleå kunde inte stå emot varken i andra eller tredje och fick se Pontus Johansson, Anton Heikkinen och Oscar Lindberg fylla på efter Pudas 1–0. Matchen slutade därmed hela 4–0 till Skellefteå.



Resultatet innebär att Västerbotten-gänget nu är på sjunde plats i SHL-tabellen.