SHL-stjärnan drömmer om SM-guld – och hemma-VM

Under säsongen har det blivit 30 mål i SHL och A-landslagdebut för Oskar Steen.

Nu siktar Färjestadsstjärnan på SM-guld – och hemma-VM i Stockholm.

– Klart att det hade varit kul att få vara med där, säger Steen till hockeysverige.se.

Oskar Steen hoppas ha en framgångsrik vår framför sig.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)



Oskar Steen återvände till SHL och Färjestad inför den här säsongen. Det efter fem säsonger i Bostons organisation. Totalt har det så här långt blivit 60 NHL-matcher, fyra mål och totalt åtta poäng.

– Det var en bra tid i Boston även om jag kanske inte lyckades med mitt slutmål, att slå mig fast i NHL och ta en plats där på heltid, berättar Oskar Steen då hockeysverige.se träffar honom i solen utanför Löfbergs Arena i Karlstad.

– Jag ser tillbaka på det som att jag gav det en bra chans och gjorde mitt bästa. Jag lärde mig mycket och fick med mig många erfarenheter. Boston är en klassisk organisation och det har varit väldigt många bra spelare jag har fått spela med.

– Det har varit kul att få vara i eran där vi slog rekordet i antal segrar, även om inte jag spelade så många av matcherna. Klart att jag ser tillbaka på det som något kul och ett häftigt äventyr.

Vad utvecklade du mest som hockeyspelare under den här tiden?

– Spelet runt mål är något jag har tagit med mig hit. Spela lite intensivare och försöka göra lite småtrix runt mål. Bli bättre på styrningar. Smågrejer jag lärt mig där borta eftersom det är mindre rink där.

– Är man borta i fem år blir man också bättre på det mesta och utvecklas.

Har du haft mycket nytta av det här då du kommit hem till SHL?

– Ja, det har jag verkligen något jag försökt att ta med mig. Det är lite annorlunda spel här. Lite större ytor och det går lite långsammare.

– Jag har ändå försökt kombinera det där på ett bra sätt, att använda tiden man får och det större utrymmet, men också ta med det intensiva.

Mats Thelin, som var första svensk att spela för Bruins, talar alltid om hur fin stad Boston var att bo i, hur upplevde du det?

– Det var häftigt. Boston är en riktig sportstad och man märker att alla bryr sig om alla sporter. Det är basket, amerikansk fotboll, baseball med Red Sox… En galen idrottsstad och en jättebra stad att bo i, så jag trivdes bra där.

– Vid vattnet i Boston är det väldigt fint och det är lite europeisk stil så det är inte så långt ifrån hur det är här hemma. En skön stad.

Oskar Steen i Boston-tröjan. Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports/Bildbyrån

”Båda kände att det var dags att gå vidare”

Det blev totalt 60 NHL-matcher för Oskar Steen. En match sitter kvar lite extra hos honom nu då han lämnat ligan för den här gången.

– Första målet är höjdpunkten. Vi mötte New Jersey hemma i januari 2022. Det var lite speciellt eftersom min familj var på plats där för första gången och såg min match. Det var häftig att dom fick vara med och uppleva det och att jag då också gjorde mål.

– Säsongen innan var Covid-säsongen så då kunde inte familjen åka över och se min debut.

Hade du möjligheten att stanna i Boston eller NHL?

– Nej. Vi båda kände att det var dags att gå vidare.

Visade inga andra organisationer intresse för dig?

– Klart att vi snackade med andra lag under sommaren, men jag kände inte att det var något som passade mig.

– Sedan dök det här upp med Färjestad. Det var ett väldigt bra lag på pappret redan innan jag kom hit. Speciellt säsongen innan när dom vann serien. Det kändes som ett bra ställe att komma till och man vet vad man får här i Karlstad och Färjestad.

– Det är vinna som gäller samtidigt som jag visste att jag skulle trivas bra här i föreningen och staden. Till slut föll allt på plats och blev ganska självklart.

Hur var dialogen med Rickard Wallin kring att du skulle komma hem?

– I början var dialogen upp till mig vad jag kände och vi snackade bara lite lätt. Sedan blev det under tidig sommar att det växte fram till slut och kändes bara rätt.

Det innebar också att Oskar Steen fick gå från som mindre rinkarna i Nordamerika till våra större is-ytor som vi spelar på i SHL.

– Jag tänkte att det skulle vara en omställning, men på något sätt tyckte jag att det klaffade rätt bra redan från första träningsmatchen. Det var också lätt för mig att komma in i ett väl fungerande lag. En bra grupp med bra spelare och bra tränare, så det kändes ganska naturligt från start.

– Sedan underlättade det att jag hade varit här innan och visste hur saker och ting fungerar.

”Kul att vara tillbaka och visa att jag är en bra spelare”

Oskar Steen har svarat för 30 mål och totalt 44 poäng på 51 matcher i SHL inför kvällens serieavslut. Med sina 30 mål är han också SHL:s bästa målskytt den här säsongen.

– Säsongen har varit bra. Det har varit kul att vara tillbaka i svensk hockey och visa att jag är en bra spelare. Jag kände sista åren där borta att jag hamnade ganska långt ner i hierarkin. Då har det varit roligt att den här säsongen fått bidra och spela lite mer.

– Jag tycker att min säsong har varit bra, men jag vet att jag kan göra det bättre. Jag är inte nöjd bara för att det har gått bra utan jag vill fortsätta utvecklas och göra det bättre.

Hur ser du på lagets prestation?

– På något sätt har det kanske varit lite upp och ner. Vi har en väldigt hög högsta nivå. Det är bara vi ska få till lite mer jämnhet och kanske bli lite bättre defensivt, vilket vi pratar om dagligen, men jag tycker att det varit bra säsong från vår sida.

Färjestad har även spelat CHL under säsongen, vilket såklart kan ha påverkat laget både fysiskt och mentalt.

– I början tyckte jag det bara var kul att spela eftersom det är roligare än att bara spela träningsmatcher under försäsongen.

– Det har också varit kul att under säsongen att åka i väg till olika ställen och möta europeiska lag. Sedan kanske det inte är optimalt att nästan spela tre matcher varje vecka under säsongen.

– Klart att det kan ha slitit, men det kan också ge energi att få spela och vinna. Det var såklart tråkigt och tufft att förlora finalen när vi ändå gått hela vägen dit.

Du spelade mycket matcher i NHL och AHL, har det varit tufft för dig att ställa om mentalt till spel både i SHL och CHL?

– Egentligen inte. Där borta är det mycket matcher, intensivt och ganska liknande. Den enda skillnaden är att jag spelat lite mer minuter i vinter. Ofta växer man av det och tycker det är kul, så det ser jag inte som något problem. Jag tycker bara att det varit kul att spela mycket och många matcher.

Oskar Steen har gjort 30 mål den här säsongen.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Drömmer om SM-guld – och VM-spel

Under säsongen har Oskar Steen dessutom fått chansen att dra på sig Tre Kronor-tröjan.

– Ja, det var häftigt att få göra sin A-landslagsdebut. Det var också en liten målsättning jag hade med att komma hem och få spela i landslaget, vilket jag inte hade gjort innan. Klart att det var kul att få vara med där.

– Senast, på Beijer (Hockey Games), var jag sjuk hela veckan. Det var tråkigt då jag var uttagen, men inte fick visa vad jag går för. Tyvärr var det svårt att göra någonting åt att man är sjuk.

Hur mycket lockar VM-spel i Avicii Arena senare i vår?

– Väldigt mycket. Det är en bit kvar till att jag börjar tänka på det, men klart att det hade varit kul att få vara med där.

Först SM-guld med Färjestad eller?

– Ja, det är det vi siktar på först. Sedan får vi tänka på det andra senare, avslutar Oskar Steen med ett leende.