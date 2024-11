Oroväckande bilderna: Kliver rakt ut

Jhonas Enroth kunde inte fullfölja torsdagens SHL-möte med Rögle.

Målvaktsveteranen klev av tidigt i den tredje perioden i 4–5-förlusten.

Enroth kliver av. Foto: TV4 (skärmdump).

Jonas Arntzen har storspelat sig till förstaspaden i Örebro under inledningen av 2024/25, men när man tog emot Rögle under torsdagen var 36-årige Jhonas Enroth tillbaka i kassen. Då tvingades han kliva av.



Örebro hade säkrat en 4–3-ledning i ett riktigt målkalas med sju mål på 13 minuter, men tidigt i den tredje perioden syntes Enroth åka ut till båset och kliva rakt ut i omklädningsrummet.



– Vad hände med Enroth? Det var ingen situation vi la på minnet i alla fall, säger TV4:s Lasse Granqvist i sändningen.



Arntzen klev in i målet, men fick direkt se Albin Sundvik kvittera till 4–4 för Rögle.



Matchen slutade 5–4 till Ängelholmslaget efter ett avgörande från Dennis Everberg, men Niklas Eriksson kunde komma med positiva ord om Enroth.



– Jag tror inte det var någon allvarlig grej. Han är nog redo för spel snart igen, säger Örebrotränaren till TV4.