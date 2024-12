Nobbar Timrå-modellen: “Inte att föredra”

Timrås semesterdrag fick effekt efter förra landslagsuppehållet.

Ändå väljer nu Örebro att ta avstånd från modellen.

– Vi utgår ju mer från forskning och vad fysiologin säger, berättar Niklas Eriksson för Nerikes Allehanda.

Nicklas Eriksson och Olli Jokinen. Foto: Bildbyrån (montage).

“Vi rekommenderar att de åker någonstans där de kan få lite D-vitamin”



Det var Timrå-tränaren, Olli Jokinens ord när han i början av november valde att skicka sina spelare på semester under landslagsuppehållet. Draget uppmärksammades flitigt och fick sedan även effekt i form av fyra raka segrar. Trots detta väljer nu Örebro att gå en annan väg.



– Man har olika filosofier, det där är lite NHL-filosofi. Utifrån ett mentalt perspektiv kan det vara en sak, men fysiologiskt så är det inte att föredra. Men alla gör vad de vill. Man har kanske igen det i slutänden om man sparar mycket mental kraft, säger tränaren, Niklas Eriksson, till Nerikes Allehanda.

Får en ledig helg: “Möjlighet att åka iväg”

Örebro går in i detta uppehåll med fem raka förluster, men ligger fyra i SHL-tabellen. Deras upplägg under veckan blir samlingar under tisdag och torsdag, men ledigt under helgen, rapporterar NA.



– Vi tränar teknik och fysik, kan man säga. Men inga taktiska spelmoment, säger Niklas Eriksson till tidningen och fortsätter:

– Sedan får de en långhelg där de får möjlighet att åka iväg och göra något med familjen.