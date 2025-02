Ny smäll för Frölunda: ”Han mår inte bra”

Frölunda åkte på en 0-2 förlust mot Brynäs på hemmaplan.

Fler dystra besked väntade Göteborgslaget när Linus Weissbach fick kliva av skadad.

— Jag blir förvånad över att domarna inte tittar på den, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg efter matchen.

Linus Weissbach får hjälp för att ta sig av isen efter att ha åkt på en smäll. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Under torsdagskvällen var det dags för ett toppmöte i SHL. Tabelltvåan Frölunda ställdes mot tabellettan Brynäs på hemmaplan. Frölunda som kom från en svag insats mot Timrå i tisdags var revanschsugna.



Brynäs hade däremot samma inställning efter en tung förlust i rivalmötet mot Leksand. Det var sedan även Brynäs som kom ut starkast och kunde ta ledningen genom Jakob Silfverberg efter 7 spelade minuter.



Frölunda kämpade hårt och hade några chanser men fick inte in pucken i mål. Brynäs kunde sedan stänga matchen i den tredje perioden när Linus Ölund satte 2-0. Till slut var det ett stabilt spel från Brynäs som ledde till tre poäng för bortalaget.



— Brynäs ställer svåra frågor mot oss och de tävlar hårt idag. Jag tycker dock att vi spelar med själ och hjärta i varenda närkamp, det är en bra attityd. Tyvärr så gör vi inte mål på de chanser vi har. Vi har frilägen, skott i stolpen och öppet mål. Vi hade behövt ett mål där för att få upp energin och komma in i matchen på riktigt, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg efter matchen.

”Trist att domarna inte tittar på den”

Utöver förlusten kom det ett ytterligare tungt besked för Frölunda. Toppforwarden Linus Weissbach åkte på en smäll från Brynäs Miks Indrasis och blev liggandes på isen. Weissbach klev sedan av isen och fick hjälp för att ta sig till omklädningsrummet. Han återvända inte till spel i den tredje perioden.



Situationen blev Rönnberg väldigt upprörd över som tycker att det borde ha varit en utvisning. Tränaren menar att Indrasis tackling tar på Weissbachs huvud som dessutom inte är beredd på smällen.



— Jag blir förvånad över att domarna inte tittar på den. Det kan vara att det är en godkänd tackling men jag skulle vilja att spelarna kommer överens med varandra att man spelar med respekt. Ser man att han inte är beredd så kan man spela med respekt. Trist att domarna inte tittar på den. Weissbach mår inte bra efter smällen, säger Rönnberg.



Resultatet blir att Frölunda har en ytterligare skadad spelare. Till dagens match var det redan sex spelare på frånvarolistan på grund av sjukdom eller skada.

Juniorerna kliver fram

Innebörden av den långa frånvarolistan blev att Frölunda kom till matchen med åtta juniorer. Deras prestation är Rönnberg däremot väldigt nöjd med.



— Vi har spelare som spelar med enormt många fler minuter än vad de är vana vid och de gör det med själ och hjärta. Det finns inget att klaga på i arbetsinsatsen, säger Rönnberg.



Det är ett positivt besked att Frölundas juniorer kan ta steget upp till SHL och styrka A-laget om det behövs. Till nästa match får Rönnberg även tillbaka Filip Cederqvist som har varit avstängd efter en knätackling. Frölundatränaren hoppas dock att de resterande spelarna på frånvarolistan blir tillgängliga så snart som möjligt inför det kommande slutspelet.