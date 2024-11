Uppgifter: Backduon som Rönnberg vill ha med till Schweiz

Roger Rönnberg ser ut att värva med sig två bekanta namn till Fribourg Gotteron.

Enligt Blick vill klubben plocka in både Patrik Nemeth och Michael Kapla till nästa säsong.



2012 säkrade Patrik Nemeth och Roger Rönnberg Sveriges JVM-guld i Kanada. Nu ser det ut som att de kan återförenas – 13 år senare.



Det är den schweiziska tidningen Blick som kommer med uppgifterna under tisdagen. Till nästa säsong, då Roger Rönnberg kliver in i båset, vill Fribourg Gotteron värva både Patrik Nemeth och nuvarande SHL-backen Michael Kapla. Detta för att ersätta Ryan Gunderson och Andreas Borgman.



Den nu 32-årige Patrik Nemeth gör just nu sin andra säsong i Schweiz efter ett avslutat äventyr i Nordamerika. Hittills står han på tio poäng efter 22 matcher i SC Bern, men sitter på ett utgående kontrakt. Detsamma gäller Rögles Michael Kapla som gör sitt tredje år i Ängelholm, och femte i Sverige. Han står på sju poäng efter tio matcher.

Patrik Nemeth ger en high-five åt Roger Rönnberg efter JVM-guldet 2012. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.