MoDos succé – närmar sig säker mark

MoDo fortsätter sin fina form.

I kväll tog jumbon en 4-1-seger mot Frölunda – sedan Riley Woods blivit tvåmålsskytt efter tunga tiden.

MoDo vinner igen, närmar sig lagen ovanför kvalstrecket. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Efter att det varit krisstämpel i princip hela säsongen har MoDo plötsligt hittat formen i SHL. Inför kvällens match mot Frölunda hade SHL-jumbon tagit poäng i sex raka matcher – och nu förlängs den sviten.

MoDo tog ledningen redan i första perioden sedan Riley Woods spräckte målnollan. Han var petad så sent som för två veckor sedan men har nu klivit fram för MoDo och satte nu 1-0 i Örnsköldsvik. 2-0 kom därefter också genom finländaren Sampo Ranta men Frölunda fick kontakt då Mikael Ruohomaa reducerat.

– Det känns väldigt bra. Det har varit lite upp och ner under säsongen men det är skönt att få in pucken just nu och förhoppningsvis kommer det att fortsätta, säger Woods, som nu har gjort poäng i fyra raka matcher efter att ha haft det tufft tidigare under säsongen:

– Det har helt klart testat mig mentalt men jag har bara fortsatt jobba och tro på att målen ska komma igen.

I andra perioden tog Frölunda över mer och mer men MoDo stod emot bra. Det ledde också till att Riley Woods kunde slå till igen för 3-1 med sitt andra mål i matchen. MoDo var alltså i en mycket bra position inför tredje perioden, medan Frölunda behövde höja sitt spel.

– Vi skapar ju massor med situationer i anfallszon men jag tycker inte vi är lika bra på att ta oss in framför deras målvakt. Vi har massa ”nästan lägen” som vi behöver omvandla till mål. Vi har skapat nog för att göra två mål till men sedan tappar vi lite fokus i försvarsspelet och bjuder på lite kontringar. Vi är inte nog noggranna på att se till att MoDo inte får vända på spelet, säger tränaren Roger Rönnberg.

MoDo bara två poäng från säker mark

I den tredje perioden tappade Frölunda juniorforwarden Noah Dower Nilsson som klev av. Göteborgarna pressade sedan på rejält och jagade att få in en reducering, men Lassi Lehtinen storspelade i MoDos mål. Sedan kunde Lukas Jasek sätta spiken i kistan med ett 4-1-mål i tom kasse. Lassi Lehtinen stoppade 37 av 38 skott för att se till att vinna och hyllades efteråt av tränaren Mattias Karlin.

– Han är grym i dag. Han är en stor aktör till varför vi tar tre poäng. Han kliver verkligen upp, säger Karlin.

MoDo har nu poäng i sju raka matcher och har vunnit fyra av de sex senaste. Helt plötsligt är de då bara en poäng bakom HV71 samt har blott två poäng upp till Linköping ovanför kvalstrecket.

– Det är klart att det är bra att närma sig. Det är det som vi har haft som mål hela tiden och förhoppningsvis ska vi pallra oss över strecket, säger Mattias Karlin och förklarar vad som ligger bakom lagets lyft:

– Vi har mer spelare som bidrar i bägge ändar än vad vi har haft tidigare. Det är mycket det som gör det.

MoDo – Frölunda 4–1 (2-1,1-0,1-0)

MoDo: Riley Woods 2, Sampo Ranta, Lukas Jasek.

Frölunda: Mikael Ruohomaa.