Nej, 6-3-segern hemma mot Timrå räcker inte för MoDo Hockey.

Efter att både Malmö och Linköping vunnit under lördagen kommer MoDo att tvingas kvala sig kvar i SHL.

– Det är klart att det är surt. Vi kan inte göra mer än vad vi gjorde, säger tränaren Mattias Karlin till TV4.

MoDo Hockey tvingas kvala sig kvar i SHL trots vinsten mot Timrå. Foto: Bildbyrån/Montage

Inför lördagens SHL-omgång fanns det ett litet hopp om att MoDo Hockey fortsatt skulle kunna ha chansen att hålla kvalstriden vid liv. Men det hängde på att Malmö och Linköping inte fick vinna sina matcher, oavsett hur det gick för MoDo i rivalmötet mot Timrå IK.

Linköping höll på att strula till det tidigare under lördagen men lyckades vinna sedan Chtistoffer Ehn avgjort för 3-2 efter förlängning hemma mot Rögle. MoDos hopp under kvällen var då att Malmö skulle förlora samtidigt som MoDo behövde vinna sin match mot Timrå IK.

MoDo vinner klart hemma mot Timrå

MoDo gjorde åtminstone sitt. De tog en tidig 2-0-ledning mot Timrå efter mål av Oscar Pettersson och Riley Woods. Timrå reducerade visserligen och skapade ett stort tryck ner mot MoDos målvakt Lassi Lehtinen men finländaren spelade starkt i kassen. I stället kunde Mattias Norlinder göra 3-1 i andra perioden och i den tredje utökade hemmalaget till både 4-1 och 5-1 sedan Johan Södergran och Jesper Olofsson hittat nätet.

Filip Hållander gjorde sitt andra mål i matchen för 5-2 och Anton Wedin reducerade återigen för 5-3, men Timrå åkte ändå på sin femte raka förlust då MoDo gjorde 6-3 i tom kasse och vinner säsongens sista ”Surströmmingsderby”. Men det spelade ingen roll i slutändan.

Trotjänaren skjuter Malmö kvar i SHL

Malmö fick också en drömstart i sin match då Jakub Galvas gjorde 0-1 borta mot Örebro redan efter 49 sekunder. Senare kom även 0-2 genom Linus Öberg men Patrik Karlkvist reducerade för Örebro innan första periodens slut. Det skulle sedan dröja till den tredje perioden då Malmö kunde avgöra matchen.

Trotjänaren Johan Olofsson var den som klev fram för att skjuta Malmö Redhawks kvar i SHL. Han gjorde först 1-3 med mindre än tre minuter kvar och även om Örebro reducerade i slutet kunde Olofsson sätta 2-4 i tom kasse för att säkra vinsten och SHL-kontraktet för skåningarna.

MoDo tvingas spela kval mot HV71

Malmö ger sig då in i kampen om att nå slutspel då de just nu har 69 poäng och kommer att slåss mot just Örebro (70 poäng) samt Leksand (71 poäng) om de två sista slutspelsplatserna. Allt kommer att avgöras i den sista omgången på tisdag.

För MoDos del innebär lördagens resultat att de kommer att tvingas spela kval där de ställs mot HV71, som i kväll vinner med 3-2 borta mot Färjestad. Vinsten mot Timrå under kvällen innebär dock att MoDo får hemmaplansfördel i kvalet mot HV71.



– Det är klart att det är surt, men vi kan inte göra mer än att vinna och hitta tillbaka till hemmavinster, vi har ju förlorat några hemma här på slutet. Vi kan inte göra mer än vad vi gjorde, säger tränaren Mattias Karlin till TV4 om att MoDo är kvalklart.

Den första kvalmatchen kommer därmed att spelas i Örnsköldsvik på fredag 14 mars.

Fotnot: Det finns fortsatt en matematisk chans för MoDo att passera Linköping då det skiljer tre poäng mellan lagen inför sista omgången, men Linköping har hela 21 (!) måls fördel sett till målskillnaden vilket är nästintill omöjligt för MoDo att hämta in i sista omgången.

MoDo – Timrå 6–3 (2-1,1-0,3-2)

MoDo: Oscar Pettersson 2, Riley Woods, Mattias Norlinder, Johan Södergran, Jesper Olofsson.

Timrå: Filip Hållander 2, Anton Wedin.

Örebro – Malmö 2–4 (1-2,0-0,1-2)

Örebro: Patrik Karlkvist, Hannes Björninen.

Malmö: Johan Olofsson 2, Jakub Galvas, Linus Öberg.

Färjestad – HV71 2–3 (1-1,0-2,1-0)

Färjestad: Viktor Lodin, Henrik Björklund.

HV71: Tanner Kero, Oskar Stål Lyrenäs, Mattias Tedenby.