MoDo överkörda i derbyt: “Sjukt besviken”

Det fortsätter att grina emot SHL-jumbon. I rivalmötet borta mot Timrå blev MoDo överkörda – och låg under med 4-0 efter två perioder.

– Vi är extremt mjuka framför mål och alla mål de har gjort… det är för mjukt, för enkelt och för dåligt, säger Mikkel Aagaard i TV4.

Timrås Erik Walli Walterholm jublar efter 4-0 under ishockeymatchen i SHL mellan Timrå och Modo den 4 januari 2025 i Timrå.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

MoDo hade en mindre trevlig kväll i Medelpad. I det så kallade “surströmmingsderbyt” åkte jumbon på rejält med spö från sin stora rival Timrå.

Redan i den första perioden började det grina emot när Anton Lander gjorde 1-0. Det hade även komma ett andra mål när Erik Walli Walterholm gjorde 2-0 i numerärt underläge. I den andra perioden fortsatte det på inslagen väg.

Förutom den brutala skottstatistiken 30-11 efter 40 spelade minuter kom även två till mål. Det var också hemmalaget som gjorde båda genom Linus Nässén och Erik Walli Walterholm, som alltså träffade rätt för andra gången den här kvällen.

– Det är alldeles för dåligt. Vi är extremt mjuka framför mål och alla mål de har gjort… det är för mjukt, för enkelt och för dåligt. Vi måste se till att när vi får skott på mål måste vi träffa mål, var en frustrerad Mikkel Aagaards ord till TV4 i pausintervjun.

MoDo överkörda – förlorade med 5-1

I den tredje perioden var det återigen Timrå som slog till. Filip Hållander utnyttjade ett tidigt powerplay för att göra 5-0.

MoDo fick in ett tröstmål via Paul Ladue med bara minuter kvar. Men något mer mål än så fick man inte in utan matchen slutade 5-1.

– Första perioden är ingen superperiod, men helt okej. 2-0 är lite missvisande. Däremot är jag sjukt besviken på den andra perioden. Vi slutar åka skridskor och blir ett lätt byte över hela banan. Vi får inte igång fötterna eller vår tankeverksamhet, säger en besviken Mattias Karlin till TV4.