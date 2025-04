Max Lindholm lämnar Skellefteå trots ett gällande kontrakt.

Efter tre år i klubben och ett SM-guld står det nu klart att forwarden ansluter med konkurrenten Frölunda.

-– Frölunda är ett topplag och jag lockades av vad klubben presenterade, säger Lindholm till klubbens egen hemsida.

Max Lindholm lämnar Skellefteå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Skellefteå åkte efter två raka finaler ut i semin i år när de mötte seriesegrarna Brynäs. Det innebar även slutet på Max Lindholms tid i Skellefteå, som han representerade i tre säsonger. Forwarden har ett gällande kontrakt men valde ändå att lämna klubben. Han menar att det beror på personliga skäl.



Nu är det klart att Lindholm ansluter med Skellefteås konkurrent Frölunda. Göteborgslaget gick igår ut med att fyra spelare lämnar klubben och kom dagen efter redan ut med sin första ersättare. Istället för anfallarna Mikael Ruohomaa, Linus Nässén och David Edstrom har Frölunda nu Lindholm i laget, som har skrivit på ett tvåårskontrakt.



– Frölunda är ett topplag och jag lockades av vad klubben presenterade. Sedan behövde jag ett miljöombyte och ett liv utanför isen liknande det jag kommer ifrån. Dessutom är Linus (Högberg) är en av mina äldsta och bästa vänner och att jag kunde bolla med honom var superviktigt, säger Lindholm till Frölundas egen hemsida.



Utöver de Ruohooma, Nässén och Edstrom lämnade även backen Albin Sundin Frölunda. Sportchefen Fredrik Sjöström menar att Lindholm är en skicklig hockeyspelare med en intressant utvecklingskurva. 27-åriga forwarden blir den första ersättaren, samtidigt som Sjöström kommer fortsätta leta efter fler till de resterande spelarna som lämnade.

Guldhjälten om tiden i Skellefteå: ”Bästa i mitt liv”

Lindholm berättar att han vill hjälpa sitt nya lag med ett bra tvåvägsspel och även hitta tillbaka till nivån han låg på under sin andra säsong med Skellefteå. Det var just denna säsongen som Lindholm tog guld med norrbottningarna.



Under sin tid i Skellefteå hade Lindholm tre framgångsrika säsonger. Han stod för 26 poäng sin första säsong och tog ett silver med klubben. Året därpå var guldsäsongen med 34 poäng och under den gångna säsongen gjorde han 24 poäng. Däremot hade Lindholm sitt poängbästa slutspel i år.



– Det har varit tre fantastiska år i Skellefteå, mina överlägset bästa som hockeyspelare! Redan första året spelade vi SM-final. Då blev det silver, men att sen vinna SM-guld! Det kommer jag för alltid att bära med mig. Euforin som jag kände då jag satte 2-0-målet med 50 sekunder kvar av den avgörande finalen i Skellefteå Kraft Arena var den bästa i mitt liv, säger Lindholm till Skellefteås egen hemsida.



Frölunda som behåller stora delar av sitt lag behöver nu fylla tre positioner till. Samtidigt har tränaren Roger Rönnberg lämnat klubben efter tolv år där Robert Ohlsson ryktas vara ersättaren. Det återstår att se hur Frölunda ser ut till den kommande säsongen under en ny ledning, fast med ett till stora delar lika lag som denna säsong.