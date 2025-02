Redo för förstaspaden – eller? ”Det får vi se”

Marcus Gidlöf imponerar i Leksandskassen. Efter tisdagens seger mot Brynäs hyllades han av alla – inklusive motståndarna – men Leksand vill inte peka ut honom som uttalad förstemålvakt under slutdelen av säsongen.

– Det får vi se. Han är ung och oerfaren, säger tränaren Mikael Karlberg.

– Det är det man strävar efter. Det hade varit sjukt kul, säger Gidlöf.

Marcus Gidlöf och Mikael Karlberg.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Deras målvakt gör en jättefin insats. Det är bara att lyfta på hatten och gratulera. Ibland kommer motståndarmålvakter stjäla matcher och så blev det idag.

Orden kommer från Brynäsmålvakten Erik Källgren, som valde att lovorda Leksands unge målvaktstalang Marcus Gidlöf efter att denne stoppat 29 skott och hållit nollan i 1-0-vinsten mot Brynäs.

– Jag tror jag räknar till 19 klara målchanser, men de har en kille där bak som spelar bra. Det är bara att gratulera, konstaterade Brynäscoachen Niklas Gällstedt.

– Vi har en målvakt som vinner matchen åt oss. Vi har inte haft det så många matcher i år, en målvakt som vinner åt oss, menade Leksandstränaren Mikael Karlberg.

Marcus Gidlöf hyllades av alla efter tisdagens jättematch. Man kan förstå att junioren själv var nöjd med sin insats.

– Det är otroligt skönt att vinna mot Brynäs. Jag tycker jag spelade bra. Jag kom ut och spelade på mitt lugn och hittade spelet jag vill ha. Höll mig mellan stolparna och satte mitt positionsspel, konstaterade han för hockeysverige.se efter stormatchen.

– De får ett bra tryck i andra och tredje perioden, där får de iväg många skott. Då är det mitt jobb att hålla kvar oss i matchen – och det är sjukt kul att jag kunde göra det.

Marcus Gidlöf hyllas: ”En talang utöver det vanliga”

19-åringen har vunnit sex av sina sju senaste starter, och hjälpt Leksand till poäng i de nio senaste matcherna han spelat. Senast Leksand förlorade under ordinarie tid med Gidlöf i kassen var mot just Brynäs i slutet av november. Men tränaren Mikael Karlberg menar att det inte är självklart att man kommer gå med jättelöftet som given och uttalad etta under slutet av säsongen.

– Det får vi se. Han är ung, oerfaren och behöver vilan ibland – även om folk har förstår det. Han tömmer sig fullständigt varje match och är tidigt i sin karriär fortfarande, sade han på presskonferensen efter segern.

– Men det är klart att han är en talang utöver det vanliga.

Även rent statistiskt sticker Gidlöf ut. Medan både Jakob Hellsten och Mantas Armalis förlorat klart fler matcher än de vunnit har Gidlöf vunnit elva av sina 15 matcher. Han har också bäst räddningsprocent och bäst GAA.

Målvakten själv köper dock tränarens ord om att skynda långsamt.

– Ja, det är nog som han säger – att man inte ska gå för hårt heller. Jag hade en vecka där jag spelade tre matcher och det var inte helt optimalt. Man blir slut snabbt. Man är inte riktigt van vid den här miljön.

Är det kroppen eller huvudet som blir tröttast?

– Oftast är det inte fysiskt, utan det är mest mentalt. Man blir verkligen urladdad efter en match och måste hitta ett sätt att kunna ladda om. Men det är något man lär sig. För varje vecka som går blir det bättre och bättre och det är skoj.

Tycker du själv du är redo att ta förstaspaden nu när det bränner till?

– Det är det man strävar efter – att få spela så mycket som möjligt och hjälpa laget så mycket som möjligt. Så det hade varit sjukt kul, säger han med ett leende.

Leksands speciella målvaktssituation

Leksands målvaktssituation har varit en snackis så gott som hela säsongen, och nu är lagets tidigare givna förstamålvakt Mantas Armalis en till synes ganska tydlig tredjemålvakt bakom Gidlöf och nyförvärvet Jakob Hellsten. Men Marcus Gidlöf har ingenting emot att Leksand har tre målvakter som gör upp om speltiden.

– Jag tycker det är bra. Vi kan alltid hålla en bra kvalitet på träningarna och kan inte skylla på något. Vi tävlar mot varandra hela tiden, och har en bra konkurrenssituation. Sen tycker jag att jag får ett bra stöd av båda två, också.

Finns det något negativt med att ni är tre istället för två?

– Hmm, nej. Jag skulle inte säga att det gör det. I alla fall inte i det läget vi går in i nu, med tätt matchande. Då vill man verkligen kunna hålla uppe en bra kvalitet på träningarna också. Jag ser ingen nackdel med det.

På tal om tätt matchande: Leksand spelar igen imorgon hemma mot Skellefteå och på lördag kväll hemma mot Luleå.