Leksands miljonsmäll – uppges riskera konkurs

Leksand gjorde ett större ekonomiskt minusresultat den gångna säsongen än tidigare rapporterat.

Nu uppger Falu-Kuriren att klubbens ekonomi är körd i botten – och att Leksand riskerar konkurs om man inte får in pengarna som behövs.

Leksand har hamnat i en ekonomisk pressad situation. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Under tisdagseftermiddagen gick Leksands IF ut med ett pressmeddelande där klubben redogjorde att resultatet för förra räkenskapsåret skulle ha varit ytterligare cirka fem miljoner kronor sämre. Det visar en revision som genomförts under september och oktober.

En anledning till det tidigare felaktiga ekonomiska resultatet ska vara felaktigt bokförda skulder för spelarbonusar.

“Revisionen visar att det i bokslutet för räkenskapsåret 2023/24 finns bokfört en skuld för spelarbonusar om 31,5 MSEK, men att felaktiga bokningar av bonuskostnader om totalt 8,5 MSEK (både positiva och negativa) har gjort att den totala bonuskostnaden i bokslutet i själva verket skulle ha varit cirka 3 MSEK högre, samt ytterligare felaktiga bokningar på 2 MSEK, vilket gör att resultatet för förra räkenskapsåret skulle ha varit ytterligare ca 5 MSEK sämre. Dessa kostnader är alltså upparbetade kostnader från de senaste tre räkenskapsåren som bör belasta tidigare räkenskapsår”, skriver klubben i pressmeddelandet.

Ekonomin beskrivs som körd i botten

Enligt Falu-Kuriren är den ekonomiska situationen nu så pressad i klubben att klubben behöver sjösätta stora besparingspaket och få extern hjälp av samarbetspartners och supportrar för att reda upp en ekonomi som beskrivs vara körd i botten. Tidningen skriver att Leksand saknar täckning för runt 30 miljoner kronor för utkommande sign off-bonusar som utländska spelare har rätt till när de lämnar klubben.

Får klubben inte in de pengar som krävs så kan det bli tal om konkurs, skriver tidningen.

“Ett tufft och svårt arbete”

På sin hemsida skriver klubben att man antagit ett program av åtgärder för att minsta kostnader, däribland genom att man fattat beslut om en nyemission i bolaget samt genom att minska personalkostnader. Man har även tagit fram idéer som klubben hoppas ska generera intäkter som bland annat en insamlingsstiftelse och soffbiljetter för medlemmar och supportrar.

Vidare kommer klubbens styrelse att föra förhandlingar med externa investerare.

“Styrelsen är enig i att arbeta för ett resultat i linje med det budgeterade resultatet trots felaktiga förutsättningar. Vi har gjort förändringar på ekonomisidan samt i våra rutiner där vår tillförordnade VD Peter Wiklund tillsammans med styrelsen gemensamt ska arbeta för att Leksands IF både på kort och lång sikt har en sund ekonomisk situation, ett tufft och svårt arbete, men som vi alla ser kommer att bära framgång” säger ordförande Andreas Gärdsback i pressmeddelandet.