Klubben i pressad sits: ”Tuffaste läget jag har varit med om”

Skellefteå AIK är inne i en negativ trend i SHL. Klubben har åkt längre ner i tabellen som blir allt mer jämn med lagen under kvalstrecket som hela tiden närmar sig.

— Det är vad det är och det går inte att ändra på. Utan det gäller att blicka framåt och försöka göra saker bättre, säger nyckelspelaren Pär Lindholm i en intervju med Norran.

Pär Lindholm hoppas att laget ska kunna komma på det vinnande spåret igen. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Skellefteå hade en jobbig Skåneturné med en 4-1 förlust mot Rögle och en 5-2 förlust mot Malmö. Detta innebar den tredje raka förlusten för Skellefteå. Sett till de tio senaste matcherna har laget bara vunnit tre och har därmed sämst form i hela SHL.



Nu väntar en full hockeyvecka med tre hemmamatcher. Först ut är Leksand i kväll. Nyckelspelaren Pär Lindholm uttalar sig om den pressade situationen och vad laget behöver göra för att vända på den negativa trenden.



— Det är nog det tuffaste läget jag har varit med om här. Det har varit lite förlorade finaler, men det är ju en annan sak. Det här är första gången det är lite pressat, säger Lindholm till Norran.

”Vi måste vinna matcher”

Trots att Lindholm förstår allvaret med situationen känner han sig rätt lugn inför kommande matcher. Lindholm förklarar att vardagen inte förändrats utan att laget jobbar på samma sätt som tidigare. De ska bara blicka framåt och försöka göra det bättre på de kommande matcherna, menar han.



— Det gäller att vi fortsätta jobba på de saker vi brukar och sedan försöker jag hjälpa laget på bästa sätt. Vi är i en situation där vi måste vinna matcher, säger Lindholm till tidningen.

Ny kedjekamrat: ”En otrolig x-factor”

Enligt Lindholm behöver Skellefteå bli bättre på sitt spel med puck. Dessutom tycker han att anfallsspelet behöver lyftas om laget ska kunna utmana framöver. Skellefteås tränare har gjort förändringar i laguppställningen för att försöka hitta kedjorna som funkar bäst.



Nu sätter man Michael Brandsegg-Nygård in i kedjan med Pär Lindholm och Max Lindholm inför kvällens match. Brandsegg-Nygård sattes inför förra veckans matcher i en kedja med bröderna Johnson, vilket nu ändrats igen.



— Det känns bra. Han har en otrolig x-factor med sitt skott. Det gäller att sätt upp honom, så kan det nog droppa in några mål, säger Pär Lindholm angående förändringen.



Skellefteå är på en niondeplats i SHL-tabellen och är två poäng före tabellelvan Leksand. För Skellefteås del är det bara fem poäng ner till HV71 som ligger under kvalstrecket.