Klart: Han blir Linköpings nya huvudtränare

Klas Östman fick sparken från Linköping under fredagen. Nu har klubben presenterat Anders “Ante” Karlsson som ersättare.

Ante tar över Linköping.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Ante Karlsson blir Linköpings nya huvudtränare. Det var under fredagen som Klas Östman fick sparken och nu har klubben alltså gjort klart med en ersättare.

– Det känns givetvis väldigt bra att få in just Anders ”Ante” Karlsson i detta läge som vi befinner oss i. ”Ante” är en erfaren tränare med en rak, öppen och ärlig ledarstil som besitter många års erfarenheter från ligan. Det är tydligt efter våra samtal att han kommer in med en klar tanke i hur Linköping Hockey Club ska spela hockey, en tydlig struktur och en rakhet i sitt ledarskap som vi kommer att ha stor nytta av, säger sportchef Peter Jakobsson till LHC:s hemsida.

Tränaren var förra säsongen i Timrå men lämnade klubben efter fem raka säsonger. Där han bland annat var med och förde upp klubben till SHL. Tidigare har han även varit assisterande tränare i Södertälje och Färjestad.

Anders “Ante” Karlsson

Ante kommer att ansluta till laget den 27 december och missar därmed matchen den 26 borta mot Frölunda. Linköping ligger just nu på en tolfte plats i tabellen men har bara två poäng ner till HV71.

En rolig detalj här blir också att hans första match blir hemma mot just HV71 den 28.

– Vi vill till att börja med bli ett jobbigare lag att möta. Vi ska bli oerhört starka och tuffa att möta hemma i Saab Arena. Linköping Hockey Club har ett utvecklingsbart lag med en mix av unga och lite äldre spelare, med mycket skicklighet i sig. Det finns en bra storlek på backsidan, två bra målvakter och en offensiv av hög hockeyklass. Vi har alla möjligheter att göra något bra av det här där ute, säger Karlsson själv.

Avtalet gäller säsongen ut.