Lämnar besked – öppnar för att lämna Leksand

Efter de många turerna har Mikael Karlberg nu lämnat besked.

Enligt Falu-Kuriren har tränaren öppnat för att lämna Leksand.

– Vi får se vart det tar vägen. Om vi ska vara kvar här eller om ”Tjomme” vill testa något nytt, säger huvudpersonen till tidningen.

Mikael Karlberg och Thomas Johansson. Foto: Bildbyrån (montage).

– Karlberg har en möjlighet i sitt avtal att säga upp det före ett visst datum den här säsongen. Det blir ett ”två plus ett-avtal” kan man säga. Om han vill fortsätta ytterligare avgör han det.



Så lät det i december när Leksands Thomas ”Tjomme” Johanson bekräftade att det kontrakt Mikael Karlberg skrev på våren 2023 innehöll en ”out” som gjorde det möjligt att bryta samarbetet under 2024/25. Detta trots att han dessförinnan sagt att avtalet egentligen var skrivet till till 2026 och inte 2025.



Nu, i den senaste av många vändningar ser det ut som att tränaren kan vara på väg bort. Detta skriver Falu-Kuriren under onsdagen.



– Ja (han har tänkt klart), han har lämnat ett besked, säger sportchefen till tidningen, men vill samtidigt inte avslöja vad beskedet var.

Karlberg: ”Jag vill bli huvudtränare”

Den nu 53-årige Karlberg har varit Leksand troget sedan över tio år tillbaka, men har, förutom i J20, inte haft eget ansvar som huvudtränare. Nu ska det vara just det han ställt in sig på efter det delade ledarskapet med Charles Berglund.



– Jag har sagt att jag vill bli huvudtränare. Vi får se vart det tar vägen. Om vi ska vara kvar här eller om ”Tjomme” vill testa något nytt. Vi har alltid haft en rätt bra dialog jag och Thomas. Det är rätt naturligt tycker jag. De flesta som är assisterande som är på väg fram siktar uppåt, säger Karlberg själv till Falu-Kuriren.

– Sedan vart det blir får vi se. Jag har varit i Leksand länge, det förstår jag, och allt har sin tid, fortsätter han.



”Tjomme” verkar därmed behöva besluta om Karlberg ska bli huvudtränare eller om parterna ska gå skilda vägar.



– Han har väl alltid haft en ambition med att bli huvudtränare. Det hade varit konstigt om man inte hade det drivet. Sedan vad jag tar för beslut kring det är en dialog mellan mig och ”Micke”, svarar sportchefen.