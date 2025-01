Negativa trenden bruten: ”Jättebra målvaktsspel”

Örebro Hockey tog poäng för första gången 2025 när de slog Malmö Redhawks på bortaplan med 5-0 på torsdagskvällen.

Örebros tränare Niklas Eriksson är nöjd med sitt lag och passar på att hylla målvakten Jhonas Enroth.

— Jättebra målvaktsspel från ”Rothen”. Han ser stabil och lugn ut i kassen, säger Eriksson till Nerikes Allehanda.

Jhonas Enroth släppte inte förbi en enda puck under matchen mot Malmö. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Örebro har varit inne i en tuff period med sämre spel och få tagna poäng. Efter att laget hade varit med i toppen av tabellen, hamnade Örebro på senare tid i fritt fall. Nu har man äntligen tagit tre poäng igen. Detta blev ett faktum när man krossade hemmalaget Malmö med 5-0.



— Så klart skönt. Vi har ju försökt hitta den här känslan när man spelar för att vinna i varje situation, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till NA.



Vidare menar tränaren att vinsten till stor del är målvakten Jhonas Enroths förtjänst. I och med detta blev Enroth 100-procentig då han tog alla 24 skotten han fick emot sig. Eriksson beskriver målvakten som en tävlingsmänniska med en stor mental kapacitet.



— Han ser stabil och lugn ut i kassen. Han har visat det gång på gång. Han är otroligt fokuserad när han går in i bubblan, säger Eriksson.

Jhonas Enroth hyllas: ”Jättebra målvaktsspel”

Även om målvakten briljerar under en match räcker det inte för att vinna. Laget måste ta segern tillsammans, vilket är någonting som Eriksson tycks se i sitt Örebro.



— Jättebra målvaktsspel från ”Rothen”. Sedan hjälper alla till och tar undan returer och puckar i bortre ytan som vi pratat mycket om, säger han till tidningen.



Det var på tiden att Örebro började ta poäng igen, då de nu närmade sig botten av tabellen. I och med vinsten ligger Örebro på en sjunde plats. Årets tabell är dock jämnare än någonsin då det enbart är fem poäng ner till HV71 som ligger under kvalstrecket och en poäng upp till Växjö som ligger på sjätteplatsen. Eriksson är dock hoppfull och tycker Örebro har haft en bra vecka.



— Jag upplever ett lugn i laget. Jag tror den här segern var jäkligt viktig för killarna och att vi får känna att det inte var med kniven mot strupen hela vägen in, säger han.