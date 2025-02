Öppnar upp: ”Senaste åren har varit stressiga”

14 skadetillfällen, varav det senaste över tre månader.

Efter torsdagens comeback öppnar Leksands Marek Hrivík upp om tuffa tiden.

– Det fanns ingen väg ut från det, berättar stjärnan för Falu-Kuriren.

Marek Hrivík. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

I december berättade Marek Hrivík för slovakiska Sportnet om sitt beslut att operera knät för att få slut på sina stora skadeproblem. Nu, efter första matchen på tre månader, samt det senaste av hela 14 (!) skadetillfällen sedan återkomsten i Leksand, öppnar stjärnan upp.



– Det har varit frustrerande. Om jag är ärlig vill jag inte hålla på och komma med massa ursäkter för hur jag har spelat. Det är mitt jobb att lösa. Men nu kommer det förhoppningsvis vara bättre, säger 33-åringen till Falu-Kuriren efter torsdagens 3–2-vinst mot MoDo:

– Det har varit en situation som återkommit de senaste åren. Det fanns ingen väg ut från det kändes det som. Saker ”poppade” ut och gick sönder hela tiden. Men det fanns ingen riktig anledning till varför saker skedde. Det var svårt att hitta vad som behövde göras. Nu har vi äntligen hittat vad som varit problemet. Jag är väldigt lättad för de senaste åren har varit stressiga, fortsätter han.

”Ska hjälpa laget så bra jag kan”

33-åringen kastades in i en fjärdekedja med Jon Knuts och Martin Karlsson, men spelade hela 13.55 minuter i segern – och bidrog även med en framspelning till 2–0.



Även om han inte vill å händelserna i förväg menar stjärnan att det här är ett steg åt rätt håll, mot ”gamla Hrivík”.



– Jag är väldigt glad med den istiden jag fick i dag. Mycket mer hade inte varit bra för mig. Det har varit en lång tid utan hockey och inte så mycket träningar eller något alls. Jag försöker bara anpassa mig. Där tränarna vill ha mig ska jag hjälpa laget så bra jag kan, säger han till FK och menar samtidigt att kroppen känns bättre:

– Nu måste jag bara in i tempot där ute. Det är mitt största fokus. Det var därför jag gjorde operationen mitt under säsongen. Det var inte bästa tajmingen men det behövde göras.



Marek Hrivík skrev på för Leksand för första gången 2019 och fick sedan guldhjälmen 2020/21 efter hela 51 poäng på 44 grundseriematcher. Ett kortare äventyr i KHL senare var han tillbaka i Leksand i februari 2022, men över de senaste tre säsongerna har det endast blivit 89 matcher.