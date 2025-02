Förklaringen: Därför är målvakten utanför laget

Mantas Armalis har haft en lite tuffare säsong i år.

Efter att ha varit petad i flera matcher kommer nu förklaringen.

— Planen är att vi ska ge honom träning och förbereda honom inför en start, säger Leksands målvaktstränare Alexander Millner till Falu-Kuriren.

Mantas Armalis har befunnit sig utanför laguppställningen i flera matcher i rad. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Mantas Armalis har enbart vaktat Leksandkassen i tolv matcher denna säsongen. Det är betydligt mindre jämfört med litauiske målvaktens två tidigare säsonger i Leksand. Under säsongen har Armalis dragits med skador men gjorde sin comeback i december. Armalis dock inte spelat de senaste sju matcherna och befunnit sig utanför laguppställningen.

Nu kommer förklaringen till varför den tidigare förstamålvakten inte fått hänga med på matcherna.



— Det har blivit ett slags reset, vi har börjat om. Vi försöker ha koll på på målvaktssidan, vad som passar bäst för dagen. Jag känner att vi kan få ut mer av Mantas och jag tror väldigt mycket på träningen i form av att höja nivån, säger Leksands målvaktstränare Alexander Millner till Falu-Kuriren.

Hellsten och Gidlöf går före

Millner förklarar att ledningen i nuläget tycker att målvakterna Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf är bättre för laget. I en tidigare intervju med hockeysverige.se berättade Leksands sportchef att de har en plan som de följer angående Armalis. Målvakten själv menade däremot att han inte vet någonting om en plan.

Beslutet att spela med juniormålvakten Gidlöf har dock visat sig vara rätt beslut där Leksand vunnit fem av sina sex senaste matcher med Gidlöf i mål. Även om Armalis är mer rutinerad än Gidlöf har konkurrensen blivit större när Leksand nu har tre målvakter.

”Alla målvakter har en plan”

Förhoppningen är att ha tre starka målvakter in i ett slutspel. Då har Leksand bestämt sig för att ha Armalis utanför laget och fokusera helt på hans träning och förbereda honom på bästa sätt.



— Alla målvakter kommer att ha en plan oavsett om man står eller inte. Det är ju inte så att man låter någon bara flyta omkring här. När han inte har spelat har vi fokuserat på träningen. Sen kanske inte det är inringat i kalendern att just den här matchen ska han in, utan planen är att vi ska ge honom träning och förbereda honom inför en start, säger Millner.



Vilka två målvakter Leksand kommer ta med till bortamatchen mot Brynäs i kväll är fortfarande inte bekräftat.

Inklusive kvällens match återstår enbart sju matcher av grundserien och frågan är nu ifall Armalis kommer vara redo redan inför slutspelet eller om han fortsatt förblir utanför laget.