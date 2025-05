Klart: Succémålvakten går till konkurrent

Brynäs plockade in oprövade Ludvig Persson inför säsongen. Målvakten gjorde där stor succé – och är nu klar för Växjö.

Ludvig Persson står i Växjös mål nästa säsong.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Ludvig Persson växte konstant under SHL-säsongen och var Brynäs förstemålvakt på vägen mot en final. Målvakten, som gjorde sin första SHL-säsong, hade en räddningsprocent på 92,5 och släppte in 1,75 mål per match i grundserien.

Med det fick han också stora rubriker för sitt spel.

Och nu står det klart att han väljer att röra på sig. Till nästa säsong kommer 25-åringen att representera konkurrenten Växjö.

– Lite i skymundan så fick Ludvig ett genombrott i år. Han stod för ett spel som var stabilt och spetsigt på samma gång. Vi ser fram emot ett målvaktspar med stor potential, säger Henrik Evertsson i ett pressmeddelande.

Brynäs tappar Ludvig Persson

Ludvig Persson var som sagt målvakten som Brynäs valde att satsa på i slutspelet. Även om han var lite skadad till och från spelade han i två av finalmatcherna mot Luleå. Nästa säsong kommer han nu att bilda målvaktspar med Adam Åhman.

– Det ska bli en ära att få representera Växjö Lakers. De har haft mycket framgång de senaste åren och det är någonting jag vill vara en del av. Jag är jättetaggad på att träffa alla nya lagkamrater och se en ny stad. Jag ser fram emot att komma till en organisation där alla trivs, har kul ihop och gör allt för att vinna.

Kontraktet är skrivet fram till 2027.