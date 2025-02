Luleås svar – efter Shinnimins vrede: ”Kommer få veta”

Efter gårdagens förlust hettade det till mellan Luleås Brendan Shinnimin och fansen.

Supportrarna var besvikna över förlusten och känslorna kokade över.

– Jag kan förstå att de är frustrerade, men du buar inte åt dina egna spelare, säger Shinnimin till NSD.

Jesper Sellgren försöker hålla undan en upprörd Brendan Shinnimin efter förlusten mot Skellefteå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån (montage).

I rivalmötet mellan Luleå och Skellefteå hade hemmalaget en 1-0-ledning efter två perioder. Skellefteå kom dock starkt tillbaka och vände till slut matchen till 1-3. Det blev en tung förlust för laget från Norrbotten och fansen visade sin frustration – framförallt i samband med en situation i slutskedet av matchen.



Ludvig Jansson åkte på en utvisning vilket fick Brendan Shinnimin att reagera så pass att han blev utvisades för abuse of officials. Detta innebar tre mot fem spel för Skellefteå i två minuter.



När hemmalaget sedan skulle tacka fansen efter matchen hettade det till ordentligt. Under bråket med supportrarna försökte även lagkamraten Jesper Sellgren ta undan Shinnimin för att lugna ner situationen, vilket dock inte lyckades.



– Jag fick buande och fuck offs och en massa handgester. Jag sa fuck that. För jag tycker att det är fuck that. Jag borde kanske inte reagerat som jag gjorde, men jag är väldigt passionerad. Jag kan förstå att de är frustrerade, men du buar inte åt dina egna spelare. Jag sa fuck that för jag tyckte att det var bullshit, säger Shinnimin till Norrländska Socialdemokraten efter matchen.

”Jag hatar sånt där”

Shinnimin berättar att han ser Luleå som en ”vi mot världen-klubb” och att alla måste hålla ihop. Luleåforwarden menar att han alltid kämpar för sitt lag och gör sitt bästa. På grund av detta, förklarar kanadensaren, blev han upprörd då fansen han spelar för inte visade respekt.



Enligt Luleås sportchef Thomas Fröberg ska sådana situationer inte uppstå i föreningen. Fröberg har förståelse för Shinnimins ilska mot domarna efter utvisningssituationen. Däremot tycker sportchefen att detta inte ursäktar forwardens beteende mot fansen.



– Jag har ingen aning om vad som skreks, men att han skriker mot dem är olyckligt. Han ska givetvis inte käfta med våra egna supportrar, och det kommer han att få veta. Jag hatar sånt där, och vi kommer reda ut det i morgon när alla har lugnat ner sig, säger Fröberg till NSD.

Supportrarnas vrede

Fröberg berättar att han ska ha en dialog med Shinnimin på onsdagen för att reda ut situationen. Händelsen har väckt stor känslor bland supportrarna och Luleåfans ordförande Tomas Andersson menar att det är oacceptabelt av en spelare att agera såhär.



– Att vända sig mot de som betalar ens lön är förjävligt, säger Andersson.



Sist en medverkande från ett lag vände sig mot fansen fick han sparken. Då handlade det om Skellefteås före detta tränare Robert Ohlsson. Ifall det kommer någon åtgärd från Luleå mot Shinnimin återstår att se. Shinnimin har under sin tid i SHL blivit känd för att visa sina känslor vilket ofta leder till att han sätter sig själv i situationer som denna.