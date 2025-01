BEKRÄFTAR: Stjärnan klar för återkomst i Växjö

Marcus Sylvegård är klar för en återkomst i Växjö.

Det bekräftar Henrik Evertsson inför tisdagsmötet med Färjestad.

– Han skulle kunna spela för oss så fort han har clearat, det skulle kunna vara imorgon, säger sportchefen i TV4.

Henrik Evertsson och Marcus Sylvegård. Foto: Bildbyrån (montage).

Under gårdagen kom uppgifter från Expressen om att Marcus Sylvegård skulle återvända till Växjö. Nu, samtidigt som NHL-klubben St. Louis Blues placerar svensken på waivers, bekräftar Henrik Evertsson att fjolårets poängkung är på väg in.



– Marcus går igenom det som kallas waivers (NHL-process), det tar 24-timmar att göra det. Om det går igenom kommer han återvända till sin tjänst hos oss. Han är ju faktiskt bara tjänstledig, säger Växjös sportchef TV4:s sändning.

– Han skulle kunna spela för oss så fort han har clearat, det skulle kunna vara imorgon, fortsätter Evertsson.



Marcus Sylvegård lämnade Växjö efter förra säsongen för att testa vingarna borta i NHL, men har hittills endast fått spela i farmarligan. Där, i Springfield Thunderbirds, står han på tio mål och elva assist över 35 matcher.



Plockar ingen annan NHL-klubb upp Sylvegård under kommande 24 timmar så kommer han alltså att avsluta säsongen i Växjö. Klubben där han tidigare har gjort över 150 SHL-matcher och säkrat SM-guld 2021.