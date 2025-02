Bakslaget: ”Bättre att han stannar hemma”

Lubos Horký går mot debut i Rögle, men inte intill Leon Bristedt.

Forwarden som sades kunna spela lämnas hemma inför veckans bortamatcher.

– Han åker inte med upp, säger huvudtränaren Roger Hansson till HD.

Roger Hansson. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

”Han kände sig inte helt bekväm och smärtfri och behöver helt enkelt ytterligare mer tid för att bli helt kvitt sina besvär. Vi räknar med att Leon är tillbaka 100 procent och i matchspel under kommande vecka”



Så lät det när Rögles fysioterapeut, Christopher Alvengrip, gav en skadeuppdatering efter att Leon Bristedt klivit av i andra perioden mot Örebro (11 februari). Nu berättar huvudtränaren, Roger Hansson, att den assisterande kaptenen får vänta ytterligare på sin comeback.



– Han åker inte med upp. Leon är bättre och är på is, men det är bättre att han stannar hemma från de här två matcherna som väntar, säger Hansson till Helsingborgs Dagblad.



Leon Bristedt har endast kommit till spel 24 gånger för Rögle denna SHL-säsong, och har klivit av i sina två senaste framträdanden. För Rögle, som just nu är 10:a i SHL-tabellen är detta bara en ny smäll denna skadedrabbade säsong.

De kommer inte till spel när nyförvärvet ska debutera

Inte heller Albin Sundsvik kommer till spel mot Luleå och Skellefteå, samtidigt som Max Karlsson lämnas hemma när Lubos Horký ska göra debut.



– Det är ingen som blir bortplockad för att man gjort någonting dåligt och det har jag sagt till juniorerna. De har gjort det jäkligt bra – och i den här matchen handlar det om konkurrens och det är viktigt i sammanhanget. Vi är jättenöjda med deras prestationer, säger Roger Hansson till HD.



Enligt HD väntas Hórky kliva in i en kedja med Anton Bengtsson och Isac Solberg, samt i en powerplay-uppställning.



– Han spelar ”bumper” där, i mitten inne i boxen. Jag tycker att han jobbar ärligt och hårt. Han har även ett hyfsat skott. Det är en fordel för oss att få in en rightare till, det har vi saknat lite sedan Zaars tidiga bortfall, säger Roger Hansson.