Maja Nylén Persson inför proffsäventyret: “Ställt in mig på att det kommer vara väldigt mycket nytt”

Maja Nylén Persson är klar för spel i PWHL i USA senare den här säsongen.

Nu berättar Brynäs-stjärnan om äventyret som väntar.

– Något jag ändå inte hade kunnat drömma om när jag var liten, säger hon till Hockeysverige.se

SÖDERTÄLJE (Hockeysverige.se)



Förra säsongen var det Emma Söderberg och Johanna Fällman. Den här säsongen fortsätter Sverige att exportera spelare till nya proffsligan, PWHL. Klara för spel kommande säsong, förutom nämnda Söderberg, är även Lina Ljungblom och inte minst Maja Nylén Persson.



– Nej, det fanns nog inte på kartan, skrattar Maja Nylén Persson när hockeysverige.se träffar henne på ett hotell i centrala Södertälje och frågar om hon som ung tjej hemma i Skogsbo då trodde att hon en dag skulle spela som proffs i USA.

– Jag tänkte då jag var jätteliten att jag skulle ta mig till NHL. Att jag nu fått den här chansen är ändå något jag ändå inte hade kunnat drömma om när jag var liten.



Vad tror du det betyder för unga hockeytjejer i Sverige att PWHL startat upp?

– Jätte, jättemycket. Det är så i SDHL idag att många kommer upp dit i en väldigt ung ålder. Att då ha något att sträva efter utöver SDHL tror jag är jätteviktig för att folk ska fortsätta spela.



Utan att prata kronor och ören, du spelade på heltid i Brynäs, hur är ersättningen i PWHL?

– Klart att det är en jättestor skillnad. Det är samtidigt dyrare att bo där än i Sverige, men ja, jag skulle säga att det är en stor skillnad.



Kan du se att vi närmar oss en bättre ekonomi i SDHL, fler heltidshockeyspelare och en proffsliga i och med PWHL:s uppstart?

– Jag hade chansen redan i Brynäs att få fokusera helt på hockeyn. Det här är också något som kommit under senaste åren.

– Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter sträva efter det. Så som jag hade det, att jag kunde lägga ner mer tid på min hockey, är det som gör att du blir bättre som spelare. Det kanske också är vad som behövs för att sporten ska bli bättre. Det går hand i hand.



När Maja Nylén Persson debuterade i det som då hette Riksserien säsongen 2014/15 fanns det knappt någon i Leksand, där hon spelade då, som hade hockeyn som jobb.



– Nej, alla i laget tror jag jobbade heltid. Slutade fyra, direkt till träning…

– Jag tycker att det gått framåt för varje år. Det är jättekul att se den här utvecklingen och det får ta den tid det ta.



Hur upplever du att bevakningen av SDHL och även PWHL i media är idag?

– När SDHL införde att alla matcher skulle TV-sändas var det jättestora steg som togs. Det är jättebra att det här fortsätter. Jag tycker också att det blir mer och mer plats i media.

– Om vi i landslaget skulle få med oss ett bra resultat tror jag att det skulle ge ännu mer uppmärksamhet i media likt det fotbollsdamerna fått efter att gjort bra resultat. Det har gjort att fotbollen fått upp ett jättestort intresse i Sverige medialt.

– PWHL var ganska nytt förra säsongen och man kanske inte visste så mycket om den ligan. Jag tror det också kommer växa ju mer spelare vi får över dit och intresset då nå hela vägen hem till Sverige.

Haft kontakt med Noora Tulus: “Jag ska bo med henne”

Fotbollen har fått fram fler förebilder som exempelvis Kosovare Asllani, Amanda Ilestedt, Fridolina Rolfö med flera. Maja Nylén Persson hoppas att med framgångar för Damkronorna kommer det också växa fram förebilder inom hockeyn.



– Ja, absolut. När jag var en liten tjej var det inte hade någon damhockeyspelare som förebild. Damhockeyn var inte profilerad på det sättet då.



Nu ska du själv över till PWHL, vilka förväntningar har du på det omklädningsrum du kommer till i New York?

– Jag har ställt in mig på att det kommer vara väldigt mycket nytt i början. Ny kultur, nya coacher, nytt lag, ny stad… Allting kommer vara nytt.

– Jag är inställd på att ha ett bra tålamod i början för att låta mig själv komma in i allt där borta. Inte sätta för stor press på mig själv även fast jag vill leverera mitt bästa direkt.



Har du haft kontakt med Noora Tulus som också kommer spela i New York kommande säsong?

– Ja, jag ska faktiskt bo ihop med henne så det har löst sig bra. Det är dessutom bara vi två från Europa i vårt lag. Det är skönt att ha någon där som jag känner lite sedan innan.

Noora Tulus i den finska landslagsdräkten / Aron Broman / Bildbyrån



Maja Nylén Persson har i säsongsinledningen redan hunnit spela fem seriematcher med Brynäs förutom landskamperna.



– Jag hade även en försäsong med Brynäs. Det har bara blivit en månad utan matcher, vilkets känns långt när man är inne i det.

– Egentligen har jag haft en liten fördel och jag är jättetacksam att jag fick chansen att spela matcher med Brynäs. Det har varit bästa tänkbara, säger 23-åringen som hela tiden har kunnat träna med Brynäs.

– Ja, Brynäs har alltid behövt en back till på träningarna, så jag har kunnat träna ganska mycket med laget. Det har hjälpt mig jättemycket att få den här tävlingen och fem mot fem spel som är svårt att uppnå när man bedriver egen verksamhet.

Varför har du inte spelat mer än dina fem matcher med Brynäs när du ändå varit i Sverige?

– Mitt kontrakt med New York började gälla i oktober så ligan ändrade sig och sa att jag bara fick spela i september fram till kontraktet börjar. Det köpte jag såklart.



Vad var det som fick dig att känna dig redo att åka över just nu?

– Bra fråga. Jag tyckte att beslutet kom naturligt till mig i slutet av förra säsongen och landade ganska bra.

– Det känns som ett naturligt steg i min karriär. Att ta nästa kliv, utmana mig dagligen och möta så skickliga spelare på daglig basis tror jag kommer göra en jättestor skillnad.



Och när Uffe Lundberg ringer dig borta i USA och vill ha hem dig till landslagsspel och inte minst OS-kval, vad blir ditt svar då?

– Det får vi se utifrån schemat där och det kommer bli en liten annan situation när jag är där borta.

– När OS-kvalet är tror jag det är internationellt break även där borta. Blir jag uttagen kommer jag ställa upp, avslutar Maja Nylén Persson med ett leende.