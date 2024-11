Silly-kollen: Succéforwarden följs av NHL-klubbar

NHL-svensken verkar vara på glid från sin klubb – och SHL-forwarden är återigen på NHL-klubbarnas radar.

Rasmus Kågström tittar närmare på några av den senaste tidens silly-snackisar.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Markus Nurmi följs av NHL-klubbar

Markus Nurmi har blivit en fullträff i Luleå sedan ankomsten från finska TPS.

Den 26-årige forwarden har producerat 15 poäng, varav nio mål, på 17 matcher i SHL och ligger på en andraplats i Luleås interna poängliga. Succén i Norrbotten ser inte heller ut att ha gått klubbarna borta i Nordamerika förbi. Enligt NSD följer nu flera NHL-klubbar Nurmis framfart, som själv inte funderar så mycket på en eventuell NHL-chans.

– Nej, jag försöker leva i nuet, och göra mitt bästa varje dag, säger han till NSD.

Nurmi har tidigare gjort en sväng i Nordamerika, då finländaren spelade AHL-hockey för Nashvilles farmarlag Milwaukee Admirals säsongen 2022/23. Efter 24 poäng på 48 matcher valde Nurmi att inför förra säsongen vända hem till TPS, innan han inför denna säsong skrev på ett tvåårskontrakt med Luleå.

Åke Stakkestad på väg bort från HV71

Med skadade William Nilsson Ignberg och Herman Hansson inräknade har HV71 inte mindre än 17 forwards i sin SHL-trupp, vilket är en konkurrenssituation som gjort att den tidigare JVM-forwarden Åke Stakkestad fått finna sig i att stå åt sidan.

Enligt Aftonbladet kan nu Stakkestad vara på väg bort från klubben. Tidningen skriver att Stakkestad inte alltid har fått träna med HV71 och i torsdags stod han utanför truppen när Jönköpingslaget förlorade mot Brynäs på hemmais.

Vidare skriver Aftonbladet att Stakkestads tidigare klubb BIK Karlskoga inte erbjudits 22-åringens tjänster.

Under sin debutsäsong i SHL noterades Stakkestad förra säsongen för fem poäng (2+3) på 40 grundseriematcher och denna säsong har han noterats för en passningspoäng på 13 matcher. Senast forwarden gjorde en match för HV71 var den 26 oktober mot Luleå.

Stian Solberg kan lånas ut

Det fanns tämligen stora förhoppningar i Färjestad på den norska backtalangen Stian Solberg inför säsongen, som i våras imponerad i VM och som i somras draftades i förstarundan av Anaheim Ducks.

Omställningen från den norska ligan till SHL-hockeyn har emellertid varit kännbar för 18-åringen, som den senaste tiden fått skralt med istid. Nu kan den fysiske backen lånas ut utlåning för att få värdefull istid på annat håll, rapporterar Expressen.

– Det hade varit konstigt om man kommer hit och tror att det ska vara lätt. Jag vet att jag behöver vara på tå hela tiden, annars får man inte spela. Det finns många grejer som jag gör bra, men sen finns det också en hel del nytt som jag behöver lära mig, säger Solberg till Värmlands Folkblad.

Talangens plan: Stanna i SHL

Gregor Biber har varit ett utropstecken i Rögle under hösten och har även hunnit med att spela till sig ett rookiekontrakt med klubben. Det kontraktet sträcker sig fram till 2026 och trots att Biber draftats av Utah har han inga planer på att lämna SHL-klubben förrän det nuvarande avtalet löpt ut.

– Det kom lite oväntat att Utah draftade mig redan i fjärde rundan, men det var en fin känsla. Min plan är att stanna i Rögle denna och nästa säsong – och sedan testa Nordamerika, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Biber har noterats för två poäng (1+1) på 19 matcher för Rögle den här säsongen och snittat nära nio minuters istid per match. Under hösten har 18-åringen även fått chansen att debutera i Österrikes A-landslag, då han gjorde tre matcher i Deutschland Cup med landslaget.

Vancouver och Edmonton intresserade av Pettersson

Marcus Petterssons framtid i Pittsburgh Penguins har blivit alltmer oviss under hösten efter att parterna inte tecknat något nytt avtal inför den här säsongen.

Den svenske VM-backen spelar nu på ett utgående kontrakt med NHL-klubben, vilket gjort att spekulationer kring Petterssons framtid tagit fart. I veckan rankade Daily Faceoffs insider Frank Seravalli svensken som den hetaste spelaren på trejdmarknaden och enligt The Athletic har åtminstone två klubbar visat konkret intresse för Pettersson.

Enligt sajten ska både Edmonton Oilers och Vancouver Canucks ha hört sig för kring backen, som enligt sajten “är så gott som borta” från Penguins. Förväntningarna är således att svensken kommer att trejdas bort från NHL-klubben under säsongens gång.

Pettersson anslöt till Penguins via en trejd från Anaheim Ducks 2018 och har sedan dess etablerat sig som en viktig back på Penguins blålinje. Förra säsongen snittade svensken närmare 23 minuters istid per match och den här säsongen ligger han en bit över 22 minuters istid per match.