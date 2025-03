Klart: Svensken lämnar sin klubb

Filip Sandberg blir inte kvar i Litvinov. Klubben meddelade under fredagen att den tidigare SHL-forwarden har bestämt sig för att lämna laget.

Filip Sandberg jublar med LeMat-pokalen under final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 29 april 2024 i Skellefteå.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Litvinov ville behålla Filip Sandberg och gav svensken ett kontraktsförslag till nästa säsong. Men någon fortsättning blir det inte. Under fredagen meddelar klubben nämligen att parterna har gått skilda vägar.

Tidigare har agenten Andreas Johansson berättat för hockeysverige.se att det har funnit SHL-intresse för Sandberg under säsongen. Men det har också kommit rapporter om att Bili Tygri Liberec vill sno honom från Litvinov. Den tjeckiska klubben är enligt Eliteprospects sugna på att plocka in svensken som gjorde 30 poäng på 52 matcher under grundserien denna säsongen.

Filip Sandberg spelade för Skellefteå innan han åkte till Tjeckien. För ett drygt år sedan var han också med och vann SM-guld med klubben.

Under karriären har det även blivit spel i HV71, där han också gick hockeygymnasiet. Samtidigt har han AIK som moderklubb och storebror Christian Strandberg är där en ikon.

Det återstår nu att se om det blir en fortsättning i Tjeckien eller om han återvänder till Sverige.