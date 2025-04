Tidigare guldhjälten avslutar karriären

Chay Genoway var en av de hjältarna när Frölunda vann SM-guld 2019.

Nu meddelar backen att han lägger skridskorna på hyllan.

Chay Genoway vann SM-guld med Frölunda 2019. Foto: Bildbyrån

En av Frölundahjältarna från klubbens senaste SM-guld 2019 väljer nu att tacka för sig.

Chay Genoway var en stjärnvärvning till Frölunda 2018 då han hade haft flera starka säsonger i KHL och var med och spelade OS med Kanada 2018. Han var också ett bra tillskott för göteborgarna då kanadensaren stod för nio mål och 25 poäng på 51 matcher i SHL under grundserien.

Men när SM-slutspelet började höjde sig Genoway och spelade på en ännu högre nivå. Han smällde då dit fem mål och 13 poäng på 16 matcher vilket gjorde att han var både mål- och poängbäst i SM-slutspelet, tillsammans med Djurgårdens Linus Hultström. Genoway var då en av de viktigaste spelarna på vägen till SM-guldet för Frölunda.

Under onsdagen meddelar dock Chay Genoway att hockeykarriären är över. Via Red Bull Salzburgs hemsida, där Genoway har spelat de senaste åren, tackas 38-åringen av för sina insatser i karriären.

Chay Genoway spelade också i Brynäs

Under tiden i Frölunda vann Chay Genoway också CHL-guld där han gjorde sex mål och 16 poäng på 13 matcher, vilket var överlägset mest bland backarna och endast Ryan Lasch gjorde fler poäng i CHL den här säsongen. Kanadensaren lämnade dock Frölunda efter SM-guldet 2019 och återvände då till KHL. Men 2021 var han tillbaka i SHL igen, då han skrev på för Brynäs IF. Han var då en nyckelspelare för Mikko Manners Brynäs under säsongen 2021/22 med 21 poäng på 51 matcher i grundserien och 0+2 på två slutspelsmatcher.

Efter säsongen i Brynäs lämnade Genoway för spel i Red Bull Salzburg där han har blivit mästare i ICEHL tre år i rad. Men nu lägger backen alltså skridskorna på hyllan.