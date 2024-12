Klart: NHL-busen flyttar till Europa

Brendan Lemieux bryter sitt kontrakt med Carolina Hurricanes efter att inte ha platsat i NHL den här säsongen.

Busen flyttar då till Europa och skriver på ett längre kontrakt med schweiziska HC Davos.

Brendan Lemieux, här i ett slagsmål med Brayden Pachal tidigare i år. Foto: Karl B DeBlaker/AP Photo/Alamy

Efter 307 NHL-matcher över sju säsonger så har nu Brendan Lemieux gjort sitt i världens bästa hockeyliga.

Den 28-årige forwarden har inte platsat i Carolina Hurricanes den här säsongen utan enbart fått spela i farmarlaget Chicago Wolves där han har stått för 2+0 på tolv matcher.

Men Lemiuex, som är son till tidigare ärkebusen och fyrafaldige Stanley Cup-mästaren Claude Lemieux, bryter nu sitt kontrakt med Carolina efter två säsonger i organisationen. I stället presenteras han av schweiziska storklubben HC Davos.

Brendan Lemieux skriver långt kontrakt med Davos

Davos toppar tabellen i National League men är två poäng före fjolårets mästare ZSC Lions med tre matcher fler spelade. Davos meddelar att Brendan Lemieux har skrivit ett kontrakt med klubben som sträcker sig till 2027.

– Brendan är en spelare som sticker ut för sin intensitet, sin passion och sin vilja att vinna. Med sin spelarprofil är han det perfekta tillskottet till vårt lag och kommer att ge vår tränarstab ytterligare alternativ, säger klubbens sportchef Jan Alston.

Brendan Lemieux draftades av Buffalo Sabres i andrarundan 2014 men gjorde sin NHL-debut för Winnipeg Jets 2017. Därefter har han spelat 307 NHL-matcher för Winnipeg, New York Rangers, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers och Carolina Hurricanes.

Han har då främst varit känd som en tuffing med 548 utvisningsminuter i NHL under sin karriär. Säsongen 2019/20 så drog han på sig 111 utvisningsminuter då han spelade för New York Rangers och kom då tvåa i NHL:s utvisningsliga bakom Evander Kane. Enligt hockeyfights.com så har Lemieux varit inblandad i 62 slagsmål, under sin hockeykarriär varav 36 har varit i NHL.