Uppgifter: Jättetalangen på väg att lämna Frölunda

Ivar Stenberg är ett av Sveriges största framtidsnamn. Till nästa säsong kan 17-åringen vara påväg att lämna Frölunda – för spel i NCAA, rapporterar EP Rinksides Cam Robinson.

Frölundas Ivar Stenberg och Skellefteås Rickard Hugg under ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Frölunda den 28 december 2024 i Skellefteå.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

I J20 Nationell har Ivar Stenberg haft show under hösten. Talangen har öst in poäng och är den poängbästa 07:an i hela serien. Forwarden är också den som har gjort flest poäng för Småkronorna under säsongen och ses som en spelare som kan gå riktigt högt i draften om ett år.

Frölunda har också spelat honom i A-laget under hösten och senast för två dagar sedan fick han spela över tolv minuter uppe i Skellefteå.

Ivar Stenberg på väg till NCAA

Men enligt Cam Robinson är det troligt att 17-åringen lämnar Frölunda och Sverige till nästa säsong. Enligt Robinson lutar det nämligen åt spel i NCAA och Boston University till nästa säsong. Där spelar bland annat Alexander Zetterberg, Tom Willander och Sascha Boumedienne den här säsongen.

Med de nya NCAA-reglerna verkar det som att det inte längre spelar någon roll om talangerna har spelat elithockey innan de åker över. Tidigare har de nämligen blivit sanktionerade och avstängda från spel i NCAA om de har gjort minuter i SHL och Hockeyallsvenskan.

Men det nya regelverket gör alltså att även spelare som har spelat seniorhockey i Sverige kan åka över och spela NCAA.

Hockeysverige.se har sökt spelarens agent.