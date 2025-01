TV: Svenska målvakten (!) tilldelas bisarra målet

Jesper Vikman gjorde i natt en klassiker. I ECHL för sitt Tahoe Knight Monsters fick den 22-åriga målvakten 5-2-målet – efter att ha varit sista motståndarspelare på pucken.

Jesper Vikman i landslagströjan.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Efter att inte ha lyckats slå sig in i AHL den här säsongen har Jesper Vikman spelat för Tahoe Knight Monsters i ECHL. Även kallat farmarligans farmarliga. Det är känt för att vara ligan där lite allt möjligt kan hända.

I natt var det också den svenska målvakten som stal rubrikerna.

Men inte för sina fina räddningar – utan för ett målvaktsmål. I NHL har vi sett Linus Ullmark och Filip Gustavsson göra det och här hemma i Sverige var det inte allt för många år sedan som Carl Lindbom lyckades med det. I natt kan vi addera ett till svenskt namn till den listan.

Jesper Vikman gjorde mål

Men det här var inte som de flesta andra målvaktsmålen…

För med bara drygt två minuter kvar att spela räddade den svenska 22-åringen ett bra läge. På returen kastade sedan en motståndarspelare in pucken framför mål. Men den stack iväg – hela vägen in i egetmål. Det betydde 5-2 och säkrade segern. Lagkamraterna började direkt vara på domaren om att ge målet till deras målvakt, och så blev det alltså också.

Det i det tredje raka mötet med Maine Marines. Ett lag som de förlorade mot kvällen innan, även då med Vikman i kassen.

Målvakten spelade i AIK under sina juniorår men valde sedan att åka över till Nordamerika under U20-säsongen för att spela i den kanadensiska juniorligan WHL. Samma år blev han även uttagen till junior-VM. Men det mästerskapet ställdes som bekant in till följd av Covid-19-pandemin.

Vikman har kontrakt med Vegas Golden Knights men har den här säsongen mest fått hålla hus i ECHL. Förra säsongen spelade han majoriteten av matcherna i AHL.