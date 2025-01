Tyska VM-spelaren död – blev 26 år gammal

Tobias Eder sörjs av en hel hockeyvärld. Den tyska landslagsspelaren har gått bort i cancer, 26 år gammal.

– Tobi minns jag med ljus i sinnet. Han var en oerhört fin kille, positiv och drivande, säger hans tidigare tränare Roger Hansson till Hockeysverige.se.

Germany’s Tobias Eder, left, scores his side’s sixth goal during the preliminary round match between Slovakia and Germany at the Ice Hockey World Championships in Ostrava, Czech Republic, Friday, May 10, 2024.

Foto: Darko Vojinovic.

Eisbären Berlin-spelaren Tobias Eder har under en längre tid kämpat mot cancer. Nu meddelar den tyska klubben att centern har avlidit i sviterna av sin sjukdom. Så sent som i maj 2024 var han med i Tysklands VM-trupp och gjorde även ett mål under mästerskapet.

Den här säsongen blev det aldrig någon match.

Laget hade redan skjutit upp kvällens match mot Ingolstadt till följd av ett allvarligare sjukdomsläge. Det efter att spelarna och ledarna kommit överens på ett lagmöte om att inte spela matchen.

Tobias Eder hade Roger Hansson som tränare i Düsseldorf

Eder blev även tysk mästare under våren 2024. Det blev en säsong med Eisbären Berlin. Tidigare under karriären spelade han även för Düsseldorf och München. Under junioråren ansågs han vara en stor talang i Tyskland och var kapten för landet i både U18- och junior-VM.

Säsongen 22/23 i Düsseldorf tränades Tobias Eder av Roger Hansson, som nu är huvudtränare för Rögle.

– Tobi minns jag med ljus i sinnet. Han var en oerhört fin kille, positiv och drivande. Jag som tränare blev energifylld av Tobi. Han gav alltid sitt bästa. Det var också en spelare som tog ansvar och som jag som tränare kunde luta mig emot i olika sammanhang. Han ville utvecklas som spelare och tog ansvar i det. Det tar på mig hårt och smärtar när Tobi får lämna i så ung ålder. Jag tänker på hans familj. Men det jag minns mest och bilden jag tar med mig är Tobis leende, säger Hansson i en kommentar till Hockeysverige.se.