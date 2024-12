Målsprutan återvänder till Europa

Nick Hutchison stod för starka 13 mål på 27 matcher i Västerås förra säsongen. Nu är målsprutan tillbaka i europeisk hockey efter att ha skrivit på för EV Landshut i tyska andraligan.

Västerås Nick Hutchison jublar med Hannes Hellberg efter 3-5 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Södertälje den 26 november 2023 i Västerås.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Med sina 13 mål på 27 matcher var Nick Hutchison förra säsongen en av Västerås bästa spelare. Målsprutan värvades sedan in till AIK i slutskedet av säsongen men det blev bara tre grundseriematcher till följd av skadeproblem.

Det blev också sex matcher i slutspelet för gnaget innan amerikanen valde att lämna Sverige. Det blev då en flytt hem till USA och till Wheeling Nailers i ECHL. Där blev han omgående kapten och har den här säsongen gjort fyra poäng på nio matcher.

Nick Hutchison är tillbaka i Europa

Men nu står det klart att det återigen blir ett klubbyte. 29-åringen är klar för EV Landshut i den tyska andraligan på ett kontrakt över resten av säsongen. Där blir han lagkamrat med Tor Immo, som även han har varit en stark målgörare i Hockeyallsvenskan. Immo är också lagets poängkung med 29 poäng på 26 matcher den här säsongen.

Hutchison var som sagt en offensiv kraft under sin tid i Västerås och AIK men hade stora skadeproblem under säsongen. Det var också hans första äventyr utanför Nordamerika. Det här blir då det andra europeiska landet under karriären.