Fick chansen – och tog den: “Fint mål”

Jonathan Lekkerimäki kallades upp till NHL av Vancouver under måndagen.

Under natten till tisdag blev han målskytt i övertidsförlusten mot Montreal.

– Det känns bra att vara tillbaka och göra det jag är bra på, säger Lekkerimäki till The Province.

Jonathan Lekkerimäki blev målskytt i natt. Foto: Eric Bolte/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Med Dakota Joshua på skadelistan kallades svenske forwarden Jonathan Lekkerimäki upp från AHL till NHL av Vancouver Canucks under måndagen.

Lekkerimäki, som därmed var tillbaka i Canucks efter att ha spenderat sex veckor i farmarligan, kastades rakt in i hetluften i bortamatchen mot Montréal – och tog chansen. Den svenske 20-åringen stod för ett mål och en assist när Canucks övertidsförlorade mot Canadiens.

Tränaren: “Det är hans gåva”

20-åringen noterades för en passningspoäng på J.T. Millers 2–1 mål i den andra perioden, då Miller rakade in en målvaktsretur från ett avslut från Lekkerimäki. Därefter prickade den svenske rookieforwarden själv in 3–1, då han med ett distinkt handledsskott överlistade Samuel Montembeault i en två-mot-en-situation.

– Ett fint mål. Han skötte sig bra i kväll. Han har ett förjäkla bra skott. Det är hans gåva och förhoppningsvis bygger han vidare på det, säger tränaren Rick Tocchet.

Lagkaptenen blev matchvinnare

Målet var Lekkerimäkis andra i NHL-karriären och totalt står 20-åringen nu noterad för tre poäng (2+1) på sex matcher för Canucks den här säsongen. I AHL har forwarden producerat tolv mål och totalt 17 poäng på 21 matcher för Abbotsford.

Matchen, då? Den lyckades Montréal vända och vinna med 5–4 efter övertid efter att lagkaptenen Nick Suzuki blivit stor matchvinnare för hemmalaget i övertidsspelet.

Montréal Canadiens – Vancouver Canucks 5–4 e. sd (1–1, 1–2, 2–1, 1–0)

Montréal: Cole Caufield (22), Kaiden Guhle (3), Kirby Dach (6), Lane Hutson (3), Nick Suzuki (12).

Vancouver: J.T. Miller 2 (8), Jonathan Lekkerimäki (2), Jake DeBrusk (17).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.