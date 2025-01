Blomqvists frustration: ”Inte många spelare får godkänt idag”

HV71 förlorar igen och har nu inlett 2025 med tre raka förluster – därmed har laget nu återigen halkat ner på kvalplats.

Då är Anton Blomqvist besviken över sitt lags insats i kvällens 5-2-förlust mot Timrå.

– Det är bara två, tre, fyra eller kanske på sin höjd fem spelare som får godkänt utifrån prestation i dag. Det är alldeles för dåligt, säger HV-tränaren.

HV71 lyckades inte med mycket i matchen mot Timrå. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

För bara ett par veckor sedan såg HV71 nästintill ostoppbara ut och klättrade upp ovanför kvalstrecket.

Men efter tre raka förluster mot Malmö, Frölunda och Timrå är HV tillbaka på kvalplats, där de har legat under en majoritet av säsongen.

HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist var då kritisk till hur laget uppträdde i kvällens 5-2-förlust hemma mot Timrå.

– Starten är svag men vi blir bättre efter vårt powerplay. Sedan gör vi bort två mål från ingenstans i första perioden. En tekningsvariant som vi har full koll på men inte uträttar tillräckligt bra. Sedan ger vi bort pucken och då får vi en tuff första period med 2-0 emot oss. Andra perioden blir ofta det laget som byter bäst. Vi skapar lite lägen och det går ganska mycket fram och tillbaka, säger Blomqvist på presskonferensen och fortsätter:

– Pushen i tredje är alldeles för svag. Det är bara två, tre, fyra eller kanske på sin höjd fem spelare som får godkänt utifrån prestation i dag. Det är alldeles för dåligt i dag och jag är grymt besviken.

Anton Blomqvist om förlustsviten: ”Låg energi i gruppen”

HV71 hade en poängsvit på nio raka matcher innan förlusten mot Malmö i lördags. Därefter har laget stått för två riktigt svaga insatser på hemmaplan mot Frölunda och Timrå. Därmed har HV inlett 2025 med tre förluster i rad.

I de här två matcherna mot Frölunda och Timrå går det knappt att känna igen HV jämfört med hur det såg ut för bara ett par veckor sedan, vad är det som inte fungerar för er nu?

– Du kan väva in Malmömatchen där också. Jag tycker att vi vinner för lite närkamper. Man kan titta på det strukturella eller att vi behöver vara smartare med pucken men i slutändan behöver du vinna dina kamper och ta dina åkdueller. Jag tycker att vi har låg energi i gruppen just nu. Vi har tre förluster på kontot och tyvärr sitter de där fullt rättvist också, säger HV-tränaren och fortsätter:

– Senast vi mötte Timrå borta förlorade vi, men den matchen tycker jag att förlorar rätt oförtjänt. Ibland är det så, att det tippar åt olika håll. Men nu har vi tre förluster i rad och vi gör inte tillräckligt med bra saker just nu för att vinna. Jag måste hitta nycklarna för att hjälpa min grupp här nu.

Kan det vara så att förlusten mot Malmö, och sättet som ni tappade den matchen, kan ha påverkat gruppen mentalt?

– Nej, det tror jag inte. Det måste vi ha kunnat hantera att slå om och starta om maskinen. Men det har vi inte lyckats med uppenbarligen, vi behöver göra saker bättre, säger Anton Blomqvist.