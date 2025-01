AIK bryter derbytrenden – tystar DIF-fansen

Efter två raka hemmasegrar i de tidigare derbyna den här säsongen bryts nu den trenden.

AIK tystar DIF-fansen på Hovet och besegrar ärkerivalen med 4-1.

Jordy Bellerive blev hjälte för AIK mot Djurgården. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

4-2 till AIK. 4-1 till Djurgården. Så hade de två första derbymatcherna i HockeyAllsvenskan den här säsongen slutat och båda gångerna vann hemmalaget. Men nu spräcktes den trenden och AIK blir det första laget att vinna ett bortaderby den här säsongen och ”Gnaget” skaffar sig nu en ledning i inbördes möten gentemot Djurgården.

Det blev en tidig förvirring i inledningen av matchen då Victor Brattström tog plats i AIK-kassen, trots att det stod att Jonathan Stålberg skulle starta i lineupen. Djurgården fick spela powerplay tidigt i matchen men utan att få utdelning. I stället fick AIK chansen i PP strax efteråt och kunde spräcka målnollan. Daniel Muzito-Bagenda blev målskytt med ett skott som letade sig förbi en skymd Hugo Hävelid i DIF-målet.

Det blev sedan en jämn första perioden men 0-1 stod sig.

– Det är bra tempo i matchen. Det svänger kanske lite för mycket, vi kanske skulle vilja ha lite längre anfall och kunna vila lite med pucken ibland. Sett till helheten är det en bra period och vi leder, säger målskytten Muzito-Bagenda och hyllar sedan tränaren Roger Melin sedan AIK fått ett lyft i sin säsong:

– Roger är en jävligt bra coach. Det finns en anledning till att han har hållit på med det här sedan urminnes tider. Han är bra på att få ut det bästa av sina spelare och vi har fått ett lyft som lag. Han är en viktig kugge och en viktig röst för oss att få in.

AIK smäller in 0-1 i derbyt på Hovet – målskytt Daniel Muzito Bagenda🚨 pic.twitter.com/ssBE9nytY9 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 15, 2025

Victor Brattström hjälte – storspelade för AIK

I den andra perioden tog Djurgården sedan över spelet och pressade på för en kvittering. Trots två powerplay och ett straffslag lyckades DIF inte få hål på Victor Brattström utan ställningen var fortsatt 1-0 till AIK efter 40 minuter, men skotten var 23-13 till Djurgården.

Djurgården fick sedan en rejäl kalldusch för att inleda tredje perioden då Jordy Bellerive höll sig framme och slog in en retur för 2-0 till ”Gnaget” efter bara 34 sekunders spel. Djurgården, som aldrig tidigare blivit nollade den här säsongen, var då rejält illa ute. Men även den här kvällen skulle DIF få jubla för ett nätrassel.

Linus Klasen reducerade, fem minuter efter AIK:s 2-0-mål, för att skapa liv i tillställningen igen. Men AIK skulle återta sin tvåmålsledning då knappt halva perioden var spelad. Gerry Fitzgerald sköt ett skott mot mål som tog i bröstet på lagkamraten Jesper Emanuelsson och styrdes in i målet bakom Hugo Hävelid.

AIK utökar ledningen 34 sekunder in i tredje perioden! pic.twitter.com/PdXm7QNthi — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 15, 2025

Djurgården jagade sedan för att komma tillbaka in i matchen men sedan DIF plockade ut målvakten kunde AIK i stället punktera matchen. Eric Norin lyfte pucken från bakom det egna målet, över hela isen, och in i den tomma kassen för 4-1 till ”Gnaget”. Det blev även slutresultatet. Victor Brattström räddade hela 36 av 37 skott i matchen och blev stor matchhjälte för AIK under onsdagskvällen.

DIF missar då chansen att återta sin serieledning i HockeyAllsvenskan utan ligger tvåa, två poäng bakom Karlskoga, toppen av tabellen. AIK å sin sida ligger fortsatt åtta men är nu två poäng bakom Mora på sjundeplats. AIK har nu fyra raka vinster och bryter samtidigt Djurgårdens sex matcher långa segersvit.

Djurgården – AIK 1–4 (0-1,0-0,1-3)

Djurgården: Linus Klasen.

AIK: Daniel Muzito-Bagenda, Jordy Bellerive, Jesper Emanuelsson, Eric Norin.