Zibanejads milstolpe – ikapp Brian Leetch

Mika Zibanejad firade 900 NHL-matcher på bästa sätt inatt.

I 4–2-segern mot Vegas klev svensken upp på delad tiondeplats på listan över New York Rangers bästa målskyttar genom tiderna.

– Det har varit kul, säger svensken om nye lagkamraten J.T. Miller, som spelat fram.

Mika Zibanejad mot Vegas och Brian Leetch. Foto: Bildbyrån (montage).

2024/25-säsongen har gått upp och ner för Mika Zibanejad, men i nattens 4–2-seger mot Vegas Golden Knights visade han hur stor han faktiskt är i New York Rangers.



När mötet stod och vägde i inledningen av den tredje perioden skickade svensken in 2–2 i powerplay för att göra sitt tionde mål för säsongen – men även mål nummer 240 i Rangers-tröjan. Den jämna och fina siffran har tidigare endast nåtts av tio andra spelare i NHL-klubbens historia, däribland självaste Brian Leetch som inför inatt varit ensam tia på listan.



Näst på listan är Steve Vickers med 246 mål. Därefter har Zibanejad ytterligare fyra kvar till Mark Messier på 250. Bäst är Rod Gilbert med 406.

Hyllar nya lagkamraten: ”Varit kul”

Det historiska målet kom dessutom på assist av Zibanejads nya lagkamrat, J.T. Miller, som nyligen anslutit från Vancouver Canucks.



– Att få en kille som J.T. är spännande. Bara talangnivån han har och bidrar med, och självklart mycket erfarenhet också. Det har varit kul, säger svensken om Miller.



Zibanejad stod även själv för två assist när Rangers sedan fullbordade vändningen till 3–2 och 4–2 i tredje. Däremellan hade Will Cuylle hamnat i fokus med en ordentlig tackling på Vegas backveteran Alex Pietrangelo. Cuylle kastade handskarna direkt när Nick Hague kom för att försvara sin stjärna. (Se mer nedan).



New York Rangers – Vegas Golden Knights: 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

New York: Alexis Lafreniere, Mika Zibanejad, K’andre Miller, Artemi Panarin.

Vegas: Jack Eichel x2.