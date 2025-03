Är en av NHL:s hetaste – skriver jättekontrakt

Wyatt Johnston är en av NHL:s hetaste spelare. Nu belönas han med ett rejält femårskontrakt av Dallas Stars.

Dallas Stars har sannerligen stått i fokus under fredagen. Först trejdade de till sig Mikko Rantanen – och sen förlängde de kontraktet med succéspelaren Wyatt Johnson. 21-åringen, som gör sin tredje säsong i NHL, spelar just nu på ett rookiekontrakt som löper ut till sommaren men har redan nu skrivit på ett rejält kontrakt som börjar gälla nästa säsong.

Det nya avtalet är, enligt samstämmiga insiders från Nordamerika, på fem år. Kontraktet har en lönetaksträff på 8,4 miljoner dollar.

Johnston gjorde 24 mål under sin rookiesäsong i NHL och följde upp det med att göra 32 mål i fjol. Den här säsongen trendar han mot 30 mål och totalt 78 poäng. Han har inte minst varit glödhet på slutet, med sju poäng på sina tre senaste matcher och totalt 14 poäng under den åtta matcher långa poängsvit han just nu är inne på.

Dallas draftade Johnston i förstarundan av NHL-draften 2021 som 23:e spelare totalt. Redan samma höst spelade han in sig i Stars, då han tog klivet raka vägen från juniorligan in i NHL och sedan dess har han varit en viktig spelare i Stars lagbygge.

