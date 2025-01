Uppgifter: Tackade nej till Zibanejad

Mika Zibanejad i Vancouver?

Efter spekulationer om en trejd uppger nu The Athletic att Canucks tackat nej till Rangers-svensken.

Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån/Wendell Cruz.

”Det är bara oväsen”



Så lät det när The Athletic diskuterade Mika Zibanejads framtid med huvudpersonen själv efter att det tidigare spekulerats i att han skulle kunna vara på väg till Vancouver Canucks i en trejd mot J.T. Miller. Nu kommer tidningen med uppgifter om att New York Rangers försökt trejda svensken under säsongen, men att Vancouver tackat nej.



”Det är ingen hemlighet att Rangers är väldigt intresserade av Miller”, skriver The Athletic.

En tuff 2024/25-säsong

J.T. Miller har under denna säsong hamnat i centrum på grund av sin påstådda konflikt med Elias Pettersson, men fortsätter att producera i tröjan. Mika Zibanejad har på andra sidan haft en tuff 2024/25-såsong hittills där han petats från Rangers första powerplay och endast bidragit med åtta mål och 16 assist.



– Vi är inte på en plats i vår säsong där jag kan tycka synd om mig själv, sade den svenske stjärncentern till New York Post efter degraderingen i powerplay.