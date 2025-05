Udda målet tvingar fram match sju: ”Kämpade”

Gabriel Landeskog och Colorado Avalanche tvingar fram match sju.

Comeback-svensken stod för två poäng när Dallas Stars inatt föll med 4–7 – efter märkligt självmål.

– Nu gäller det att vi lyckas göra samma saker på bortais, säger coachen Jared Bednar.

Sam Hallam får fortsätta att vänta på Gabriel Landeskog inför Hockey-VM i Stockholm.



När Colorado Avalanche inatt klev av isen efter att de, inför match sex, haft kniven mot strupen i matchserien gjorde man det med 7–4 på resultattavlan, men segern satt långt inne.



Dalls Stars hade vänt 0–2 från första perioden till en 4–3-ledning och såg därmed ut att vara på väg mot avancemang i Stanley Cup-slutspelet. Istället stod Landeskog för sin andra framspelning för dagen till 4–4 innan Nathan MacKinnon blev segerskytt på ett minst sagt märkligt vis.

Pucken hade studsat in framför Stars-målvakten Jake Oettingers bur och en såg ut att rensas av centern Sam Steel, men inom kort var den ändå i nät för 5–4 till Avalanche. Rensningen hade tagit på Colin Blackwells axel och studsat in i buren för att minst sagt udda självmål. Därifrån påbörjade Dallas jakten på en kvittering, men fick istället se både Josh Manson och Cale Makar fastställa 7–resultatet med varsitt mål i tom bur.



– Jag tycker att vi kämpade för att vinna ikväll. Det påminde mig på många sätt om hur det såg ut i match 4 i vår byggnad där vi var piskade att vinna, säger Avalanche tränare Jared Bednar till NHL.com/sv.



Serien är därmed oavgjord, 3–3, och ska avgöras i en match sju natten till söndag 4 maj.



– Vi har varit riktigt bra på hemmais och nu gäller det att vi lyckas göra samma saker på bortais, så det är en konversation som vi kommer att ha med spelarna, både individuellt och som lag, fortsätter Bednar.



Landeskog har nu gjort fyra poäng (1+3) på fyra matcher sedan sin comeback tre år efter att han lyft Stanley Cup.

No way THIS is the goal that puts the Avs up in the third period of Game 6 🤯😭 pic.twitter.com/TRQMmvESZD