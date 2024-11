TV: Lagkamrater och kedjekamrater: “Kändes galet”

Inatt fick bröderna Nylander till slut spela tillsammans i NHL.

Då såg “Willy Styles” till att avgöra till 3–2 – med Alexander bakom sig på isen.

– Hela dagen var speciell, bara att se honom där ute, säger William till media.

Nattens möte mellan Toronto Maple Leafs och Utah Hockey Club blev ännu mer speciellt än väntat för familjen Nylander.



Föräldrarna var på plats på läktare, Alexander Nylander, med sitt nya NHL-kontrakt, skulle debutera för Maple Leafs, och för första gången skulle bröderna ställa upp bredvid varandra i NHL. Då stod William (Nylander) för avgörandet i 3–2-matchen – efter att de båda dessutom fått istid i samma kedja.



– Hela dagen var speciell, bara att se honom där ute. I första perioden kändes det bara galet men sedan kom man in i allt mer och det kändes mer normalt. Det var väldigt speciellt och vi lyckades vinna också vilket var skönt, säger William till media efter matchen.

Mitchell Marner gav Toronto 1–1 i den andra perioden, men sedan var William inblandad i både 2–1 och 3–1. Det första genom en assist i powerplay och det andra efter att han enkelt petat in pucken i ett friläge – med brorsan Alexander bakom sig på isen. Detta då coachen, Craig Berube, satt in de båda i samma kedja.

– Ja, det var väldigt kul. Om han stannar uppe nu så vore det väldigt kul att få spela ihop liten mer, säger William till media och fortsätter:

– Det var inget jag bad om. Det var chefens beslut.



Det avgörande målet var Williams 14:e för säsongen. Han är nu uppe i 24 poäng på 21 matcher. Alexander klev av isen med drygt tio minuters istid och två skott på mål. Tillsammans blev de det femte brödraparet att spela tillsammans i en match för Toronto.

Teammates 🤝 Brothers



For the first time in the NHL, William and Alex Nylander will share the ice as teammates!



📺: @NHLNetwork pic.twitter.com/PCvL3glPxK