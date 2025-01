Under helgen ryktades det att Vancouver Canucks kom nära att trejda stjärnforwarden J.T. Miller. Nu kommer uppgifter från The Athletic om hur paketet från New York Rangers kan ha sett ut.

J.T. Miller ska ha kommit nära en trejd till New York Rangers i helgen. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Den påstådda konflikten mellan J.T. Miller och Elias Pettersson har skakat om Vancouver Canucks den här säsongen. Så till den milda grad att allt tyder på att en av spelarna i slutändan kommer att bli tvungen att lämna klubben.

I helgen tycktes den spelaren vara på väg att bli Miller. Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet kom Canucks nära en trejd med vad som tros ha varit New York Rangers, klubben som draftade den amerikanske forwarden i första rundan 2011. Exakt varför trejden inte blev av i slutändan är ospecificerat, men nu har The Athletic publicerat uppgifter om hur en del av bytesaffären ska ha sett ut.

I en text på sajten skriver journalisterna Thomas Drance, Rick Dhaliwal, Peter Baugh och Arthur Staple att en del av paketet från Rangers skulle ha bestått av centern Filip Chytil och backen Ryan Lindgren. Utöver det ska det ha handlat om några talanger i Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack samt ett draftval i första rundan.

En källa till The Athletic har antytt att draftvalet i fråga kan ha utgjort problemet i förhandlingarna. Rangers och Canucks ska ha haft olika syn på vilken sorts skydd som ska ha ingått om valet i fråga blivit ett så kallat lotterival, där Rangers haft en chans att stiga i draftordningen om de missar slutspel.

J.T. Miller: ”Det som händer händer”

J.T. Miller stod för två assist i Vancouvers 3–2-seger över Edmonton Oilers natten mot söndag. När han tillfrågades om ryktena efter matchen medgav han att det här kändes annorlunda jämfört med allt han upplevt tidigare i form av trejdrykten, men valde samtidigt att tona ned någon slags önskan om att får lämna Vancouver.

– Jag planerar att vara en Canuck idag och i morgon. Det som händer händer. Jag fokuserar bara på nästa match, sade Miller.

Vancouver Canucks har möjligheten att trejda J.T. Miller fram till den 7 mars, då NHL:s trade deadline infaller.

Efter att ha stått för 103 poäng för Vancouver Canucks förra säsongen har det blivit 31 poäng på 35 matcher hittills under 2024/25 för 31-åringen.

Han NHL-debuterade för New York Rangers 2012/13 och tillbringade fem och en halv säsong med klubben innan han skeppades till Tampa Bay Lightning tillsammans med Ryan McDonagh 2018. Där blev han bara kvar i en dryg säsong innan han trejdades till Vancouver sommaren 2019 i utbyte för rättigheterna till målvakten Marek Mazanec och ett par draftval.