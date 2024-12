Så hittade Sandin superformen: “Bästa i karriären”

Efter 2023/24 var varken Rasmus Sandin eller coachen Spencer Carberry helt nöjda.

Några månader senare spelar nu Washington Capitals svenske back sitt livs bästa hockey – och jagar Gustav Forslings rekordsiffra.

– Det känns som att jag tagit stora steg, berättar 24-åringen för hockeysverige.se.

Rasmus Sandin. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter 2023/24 valde Rasmus Sandin och Spencer Carberry att skjuta på sitt exit-samtal för att få lite mer distans till säsongen. Washington Capitals hade en säkrat slutspelsplats efter ett sent streckdrama, men förlorade sedan fyra raka matcher mot New York Rangers.



Nu har den svenske NHL-backen hittat rätt – efter att både han och coachen kommit överens om att han kan bättre.



– Vi tycket inte att det var jättebra eller dåligt, utan någonstans där emellan. Det är klart att man känner det själv efter ett sådant år, berättar nu Rasmus Sandin i en videointervju och fortsätter om 2024/25:

– Jag tycker att jag har spelat bra på båda sidor av pucken och att jag har tagit stora kliv i den defensiva delen. Sen har vi spelat otroligt bra som lag också, vilket såklart hjälper alla individer.



“Spelat bra” har Sandin minst sagt gjort i säsongsinledningen.

På väg förbi Forsling: “Bästa starten i karriären”

Efter 27 matcher står Rasmus Sandin på 19 i plus/minus-statistik. En av de bästa siffrorna i hela NHL, endast efter Minnesota Wilds Jacob Middleton och Kirill Kaprizov. Håller han detta tempo slår Sandin även Gustav Forslings enorma plus 56 som var ligans bästa plus/minus-notering i fjol. Minst sagt imponerande siffror som pekar mot att 24-åringen spelar sin karriärs bästa hockey just nu.



– Ja, nu har vi spelat 27 matcher, men jag tycker totalt sett, det jag har spelat både offensivt och defensivt, att jag haft den bästa starten i karriären på en säsong, medger Sandin när hockeysverige.se ställer frågan.

– Det kommer väl med trygghet, att jag varit här nu ett tag och att man känner till spelsystem, tränare och allt runtomkring. Det är bara att komma ner till hallen och njuta och fokusera på att spela hockey. Det är alltid skönt när man haft en bra sommar och känner inför säsongen att “jag kunde inte gjort mer för att förbereda mig för en bra säsong”, fortsätter han.



Vad har du gjort annorlunda för att vara bättre förberedd och prestera bättre?

– Sommaren var bra. Jag tycker att jag har fått lite mer styrka och lite mer fart. Jag har jobbat mycket på grejer på och utanför isen, mentala grejer och sådana saker. Det känns som att jag tagit stora steg framförallt i spelet utan puck och den defensiva sidan av den, säger Sandin.



Backen med Gimo IF som moderklubb trycker även på tryggheten i att nu ha ett kontrakt som sträcker sig till och med 2028/29. En överenskommelse som meddelades i början av mars.



– Man känner sig trygg och har inte mycket grejer på sidan som spökar. Det enda man behöver fokusera på är att spela hockey, ha kul och njuta av stunden, vilket jag tycker att jag gjort ett bättre jobb med i år. Oavsett om du försöker tänka på det eller inte så sitter det någonstans där i bakhuvudet. Det är bra mycket enklare att bara fokusera på att spela hockey.

Ovetjkin visar vägen: “Svårt för en annan att vika undan”

Men det är inte bara Rasmus Sandin som flyger fram i Washington Capitals.



– Det är klart att hans heta start hjälper otroligt mycket, säger Sandin om Aleksandr Ovetjkins rekordjakt och fortsätter:

– Vi har väl gjort flest mål i NHL så det är väl där vi tagit stora kliv. Förra året hade vi lite strul med att göra mål. Det är bara att kolla på vår plus/minus-statistik vi hade förra året kontra idag. Det är klart vi är otroligt nöjda.

– Det är också massor grejer han (Ovetjkin) har gjort för laget på andra sätt. När han täcker skott är det svårt för en annan att vika undan och inte täcka skott. Han sätter ett bra exempel för resten av spelarna.

Rasmus Sandin och Aleksandr Ovetjkin. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro.

Laget har tagit sig långt efter att man precis klämt sig vidare till slutspel i fjol och toppar nu den östra konferensen.



– Vi fick väl in sju, åtta nya spelare i år. Det är en stor ändring såklart. Det är svårt när man får in så många spelare i ett nytt spelsystem, ny organisation, flytta familjer och allt sånt och bli vana med det, men våra tränare har fått in de nya spelarna otroligt bra i laget, de nya spelarna passar otroligt bra in utanför och på isen, säger svensken.



I allt detta har även Sandin fått en stor roll där han är bland de fyra spelare som spelar mest dag in och dag ut.



– Vi har en väldigt stabil backsida. Jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt bra där ute. Jag tycker att min roll passar mig ganska bra. Vi får ganska stora minuter mot de andra lagens toppspelare, vilket är kul att få den utmaningen, säger han.



Nu återstår det bara att se hur långt detta tar Capitals och Sandin. En sak är säker, medan andra distraheras av 4 Nations Face-Off kommer laget att kunna trumma på. Trots succén har nämligen ingen i laget säkrat en plats till turneringen.



Rasmus, har 4 Nations-beskedet gett dig lite extra tändvätska?

– Jag vet inte. Vi har så otroligt bra backsida i svensk hockey så det är inte ett lätt lag att slå sig in i, men det är klart det var ett litet mål jag hade. Det är klart att man vill vara med. Det var väl egentligen inget jag räknade med, men sen ville man ju göra allt man kunde för att vara med i diskussionen i alla fall.

– Det ska bli otroligt kul att titta på i alla fall. Sen får vi ta det därifrån. Det kommer flera grejer framöver, avslutar NHL-svensken.