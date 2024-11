Laine går mot Montréal-debut – reser med laget

Patrik Laine har ännu inte debuterat för Montréal. Men nu går stjärnan mot säsongsdebut efter den skadefyllda hösten.

2Y63DX4 Montreal Canadiens Patrik Laine (92) waits for a pass in front of Philadelphia Flyers goaltender Cal Petersen (40) during the second period of a NHL pre-season hockey game in Montreal, Monday, Sept. 23, 2024. (Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP)

Sedan trejden till Montréal har Patrik Laine haft det tufft med skador. Finländaren åkte på en smäll under försäsongen och har ännu inte spelat en enda seriematch under den här säsongen.

Men nu ser debuten i den nya klubben ut att vara nära.

För när Canadiens nu ska iväg på en roadtrip kommer stjärnan att vara med. Dessutom har han tränat i förstakedjan den senaste tiden.

Patrik Laine går mot debut

Montréal ska härnäst åka till Columbus, Laines gamla klubb. Men debuten väntas inte komma redan då. Istället att det blir i någon av de efterföljande matcherna mot New York Rangers eller Boston i slutet på veckan.

Forwarden var en prestigevärvning av Montréal, som hoppades att han skulle komma in och hitta tillbaka till sin gamla form. Och efter en tuff start man nu ut att kunna få in honom i närtid. Tidigare har finländaren skjutit över 40 mål under en säsong och visat potential på att vara en storstjärna i ligan.

Canadiens har dock gått tufft under säsongsinledningen och ligger sist i den östra konferensen och är ett av hela ligans sämsta lag.