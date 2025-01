KLART: Blir nästa svensk i AHL-laget: ”Bäst för honom”

Under gårdagen meddelade Malmö det tunga tappet.

Nu bekräftar St Louis Blues att JVM-stjärnan, Otto Stenberg, ska spela i AHL.

– Vi ser fram emot hans fortsatta utveckling intill många av våra andra talanger i Springfield, säger general managern, Doug Armstrong.

– Vi hade såklart förhoppningar om att han skulle komma tillbaka till oss med en hög energi och ta ytterligare kliv under resten av säsongen. Nu har St. Louis och Otto istället kommit fram till att hans utveckling mår bäst av att åka över till Nordamerika redan nu.



Det var några av sportchefen Oscar Alsenfelts ord när Malmö meddelade tappet av Otto Stenberg under fredagen. Nu har även den svenske JVM-stjärnans NHL-klubb, St Louis Blues, bekräftat vad planen är för 19-åringen.



– Efter diskussioner med Otto och hans företrädare kom vi överens om att det är bäst för honom att inleda proffskarriären i Nordamerika nu. Vi ser fram emot hans fortsatta utveckling intill många av våra andra talanger i Springfield, säger general managern, Doug Armstrong, i ett pressmeddelande.



I AHL-laget, Springfield Thunderbirds, blir Otto Stenberg lagkamrat med svenskarna, Samuel Johannesson, Leo Lööf, Simon Robertsson och Marcus Sylvegård.

2023 first-round pick Otto Stenberg has been transferred to the AHL's Springfield Thunderbirds.



READ MORE ➡️ https://t.co/JOorNjkQgH https://t.co/JOorNjkQgH